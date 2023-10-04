泰国枪击案少年嫌犯被控五罪

（曼谷综合电）泰国首都曼谷著名购物中心枪击案的14岁未成年嫌犯初步被控五项刑事罪，包括谋杀、企图谋杀、非法持枪、未获许可持枪进入公共场所，以及未经许可在公共场所开枪。

不过，泰国《刑法》规定，不满15周岁的犯罪嫌疑人不会受到刑事处罚，因此，这名嫌犯最终可能被送入少管所或精神疾病中心。

曼谷市中心暹罗百丽宫（Siam Paragon）星期二（10月3日）发生枪击案，年仅14岁的少年持枪杀人，造成两人死亡、五人受伤。

综合泰国媒体报道，嫌犯星期三（4日）下午在青少年法庭面对初步提控后，还押在少年拘留中心，并将接受精神评估。

警方透露，嫌犯一直在接受心理治疗，但却选择不服药。嫌犯被捕后，警察在他家中搜出BB枪、M4式步枪及大量子弹等军火。警察也在嫌犯的手机相册中发现一段视频，记录了他如何更换枪弹匣及装弹的练习过程；在进入商场发动袭击前，嫌犯还在聊天软件上向朋友发送一张装满弹药的弹匣照片。

初步调查：嫌犯疑因学业压力发泄不满

警察仍在调查他的干案动机，初步调查显示，嫌犯面临学业压力，疑遭父母催促提高学习成绩后发泄不满。警察因此也会调查嫌犯的监护人是否违反《儿童保护法》；他们可能因“放任子女犯罪”而被控。

这起枪击案震惊泰国和国际社会，首相社德他誓言采取预防措施，避免悲剧重演；旅游局也表明会采取更多行动，恢复游客对泰国治安的信心。

泰国枪支文化根深蒂固 每七人就有一人拥枪

此案再次暴露泰国的枪支泛滥及暴力问题，而警察向黑市出售枪支，以及年轻人崇尚武器文化被认为是主要因素之一。

泰国是本区域高拥枪率国家之一。枪械数据库网站GunPolicy.org估计，泰国有1000万支枪支在流通，即大约每七名泰国人中，就有一人拥有枪支，枪支和人口比例高达一比七。

泰国前警官、现学者吉沙那邦指出，泰国有许多枪支是非法走私而来的，网络销售更是一大问题。“只有少数警察具备在线追踪枪支市场的知识、能力和经验。”

不过，更关键的问题是政府的枪支优惠计划。根据此计划，政府人员在通过相关机构购买枪支时可享有折扣，且不限购买数量，造成一些警察把打折枪支卖到黑市牟利。

泰国发展研究所高级研究员汶瓦拉受访时说，泰国的枪支文化根深蒂固，很多人从小就崇尚枪支；在职业教育学院，学生自制枪支是很常见的事。