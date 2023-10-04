我国游客临时改逛超市躲过劫数 柔佛王储一家有惊无险

两名到泰国度假的新加坡女生，在曼谷商场枪击案发生时，原本要前往事发地点，所幸因决定到超市购物，才逃过一劫。

韩纬霖（25岁，助理品牌经理）9月30日与一名女性朋友飞抵曼谷，展开五天四夜的旅程。她星期三（10月4日）傍晚回新前接受《联合早报》访问时说，事发当天两人午餐后到暹罗百丽宫逛街，并在当地时间下午约4时（新加坡时间下午5时）到底层一楼的超市买零食。

她们在收银台准备付钱时，突然听到喊叫声，并看到约50多人从面前跑过，场面有点失控。

“我们当时没听到枪声，以为有明星见面会。但那些人显得很慌张，我们察觉不对劲，赶紧跑到最靠近的出口。冲出商场时，听到有人喊‘有枪’，我完全不敢回头看，一直往前跑。”

韩纬霖和朋友跑到商场附近的酒店外，当时下着大雨，警察指示在场的人蹲下并找地方躲，她们便和10多个人一起挤在草丛旁的角落。韩纬霖形容，她们当下很害怕、声音颤抖，所有人都不清楚发生什么事，也有人在哭泣。约20分钟后，警察才让他们进入酒店大厅等候。

韩纬霖过后听到一名旅客说，他在距离超市不远的餐厅外听到四五次枪声，才惊觉她们差一点就可能遇到枪手。“我们当时原本要往餐厅方向走去，幸好过后去了超市，才逃过一劫，整个过程相信只差约15分钟。”

两人在这家酒店等了三个多小时才离开，但当时堵车严重，所以花了半小时走回下榻酒店。韩纬霖坦言，回想起当时的情景仍感到不安。

“事发隔天我们还是很害怕，根本不敢去购物商场，也尽量避开人多的地方，只在酒店附近走走。经历这次事件后，我想应该五年到10年内都不会再去曼谷。”

事发时保安筑“人墙” 柔佛王储一家安然无恙

枪击案事发时，马来西亚柔佛州王储依斯迈及家人也在附近酒店内。依斯迈当晚在脸书报平安时说，这是他一生中最糟糕的经历，所幸一家人都安然无恙。

依斯迈指出，事发时他和妻子及孩子坐在酒店大厅。枪声响起后，民众纷纷从商场逃进酒店，周围都是叫喊声。安保队伍立即把他和家人带到安全的地下层，并筑起一道“人墙”保护他们。

他提到，被安保人员护送离开时，他要求司机开车送他和家人到马国大使馆，但司机指新加坡大使馆更靠近，因此他立即联系新加坡驻新山总领事求助。依斯迈一家人现已平安返回柔佛。