非法售枪给曼谷枪击案嫌犯 四名男子被捕

（曼谷综合讯）泰国警方星期四逮捕四名男子，他们涉嫌在网上售卖军火，包括空枪和弹药给在曼谷购物中心开枪杀人的14岁少年。

《曼谷邮报》报道，警察星期四（10月5日）分别在南部的也拉府及首都曼谷逮捕三名嫌犯。其中，在也拉府被捕的是一对45岁及22岁的父子，他们已被带到曼谷接受进一步调查。在曼谷落网的是一名33岁男子。《民族报》报道称，警方后来在曼谷逮捕第四名男子（41岁），在他住家搜出枪械部件、毒品和吸毒工具。

警察在也拉府两名嫌犯家中查获209发空枪弹药、33件金属枪械零件、两个银行账户、九个弹匣等物品。他们被指非法持有及售卖枪械，但否认指控。

前三名落网嫌犯分工明确，一人负责改装空枪、一人贩售，另一人负责在交易后到自动提款机取钱。

曼谷市中心暹罗百丽宫（Siam Paragon）星期二（3日）发生枪击案，造成两死五伤。年仅14岁的少年嫌犯当天落网后，警察调查发现他作案时使用的改装空枪和子弹都是从网上购得。

报道指出，根据泰国法律，空枪、气枪、BB枪等仿真枪不被定义为军火，因此无须申请许可证或注册即可持有。不过，经改装后可发射真子弹的空枪，就属于非法枪支。

曼谷枪击案引发公众对枪支管制的关注，泰国副首相兼内政部长阿努廷星期四宣布加强枪支管制的七项短期措施，包括暂停发放所有真枪和仿真枪的进口和交易许可。