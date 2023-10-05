马国吁印尼等亚细安国家 合作解决烟霾问题

（吉隆坡路透电）印度尼西亚林火造成的烟霾日益严重，马来西亚呼吁印尼等亚细安国家立即行动。马国已致函印尼要求协商此事，正等待印尼当局回复。

马国致函印尼谈协调解决跨境烟霾

天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米星期四（10月5日）说，首相安华星期二（3日）指示他致函印尼环境与林业部长西蒂，以便两国能协调解决跨境烟霾问题。

聂纳兹米说：“我们已经向印尼政府递交信函，呼吁他们，希望他们能就这件事采取行动。我们不能一再把烟霾当成正常现象。”

他说，总部设于新加坡的亚细安气象中心（ASMC）最新资料显示，砂拉越有九个热点，印尼苏门答腊有16个热点，加里曼丹则有193个热点。他强调，这显示绝大多数的林火发生地点在印尼。

他透露，马国政府也致函所有在印尼营运的马国种植公司，提醒它们必须遵守法律和防止烧芭行为。

聂纳兹米也呼吁所有亚细安成员国合作解决烟霾问题。“我希望每个国家都能敞开心胸，找到解决办法，因为烟霾对经济、旅游业，尤其对健康的损害是巨大的。”

另据《星报》报道，马国蒲种区国会议员杨美盈呼吁政府尽快制定“跨境烟霾法案”，对在马国境外非法烧芭，造成跨境烟霾影响马国的企业与个人采取法律行动。杨美盈在2018年至2020年担任能源、科学、科技、气候变化及环境部长。

杨美盈指出，前朝希盟政府曾在2020年2月讨论并原则上同意制定“跨境烟霾法案”，但之后希盟政府被推翻，相关立法进程中断。她曾在国会询问政府对提呈“跨境烟霾法案”的立场，但国盟政府及目前团结政府都无意这么做。

印尼苏门答腊林火造成的烟霾日益严重。廖内省首府北干峇鲁代市长慕菲珲星期三（4日）说，持续多日的烟霾如果继续恶化，全市学校将停课。

慕菲珲说，当局已经下令学校减少户外活动，并要求师生戴口罩以降低烟霾对健康的影响。“我们也劝请民众避免外出。”