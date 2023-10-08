印尼农业部长涉贪被查 肃贪委主席传试图勒索

（雅加达综合讯）印度尼西亚再有内阁部长因涉贪而被调查，与此同时展开调查的肃贪委员会也被指勒索涉案部长。

涉案的是农业部长夏鲁尔。《雅加达环球报》报道，肃贪委正调查与农业部人事职位升迁，以及出现诈骗并涉及私人供应商的项目有关的指控。不过，肃贪委没有透露更多细节，截至星期五（10月6日）也没有提控任何人。

肃贪委人员9月29日搜查夏鲁尔的官邸，以及农业部大楼，引发外界揣测夏鲁尔很快就会被逮捕。

夏鲁尔当时正好出访欧洲，他星期三（4日）回到印尼，隔天辞去部长职务。

就在递交辞呈前数小时，夏鲁尔出现在雅加达警察总部，协助警方调查肃贪委领导层涉嫌敲诈勒索一案。

肃贪委被指勒索 夏鲁尔三次被传召

警方过后证实，当局因接获民众举报，自去年8月12日便已就肃贪委被指勒索一事展开调查。

雅加达警察局特别罪案调查处处长阿德萨夫里星期四（5日）说，当局一共向包括夏鲁尔在内的六人核实信息，夏鲁尔已经三次被传召。

此前有照片在网上流传，照片显示肃贪委主席菲尔利和夏鲁尔在羽毛球场会面。虽然照片没有注明日期，但多方揣测，这进一步坐实了两人2022年12月在雅加达西区一间体育馆见面，菲尔利试图向夏鲁尔勒索10亿新元的说法。

菲尔利星期四在新闻发布会上否认自己收受任何钱财。据印尼《国际日报》报道，菲尔利说，他在羽球馆打羽球，那里有很多人，所以不可能会有人交钱给他。

来自国家民主党的夏鲁尔是该党今年第二个卷入贪腐案的部长。第一个是原通信与资讯部长普拉特，他今年5月因涉腐被捕。

夏鲁尔星期四到总统府递交辞呈时告诉记者，请辞主要是因为他必须严肃对待正在进行的法律程序。他说，已准备好与执法单位配合，以证明自己清白。

舆论揣测执法行动存政治动机

印尼即将举行总统选举，舆论揣测执法单位一连串调查针对与个别潜在候选人有联系的政党，似乎有政治动机。不过，总检察署和肃贪委反复重申，它们的调查不关乎选举和政治动机。

反腐败活动人士呼吁政府将被指敲诈勒索的肃贪委主席菲尔利停职。反腐机构IM57+中心主席普拉萨德说，这是为了防止被干预的可能，这么做不只有助警方的调查工作，也能加强调查人员的诚信和独立。