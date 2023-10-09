大选前巩固权力 佐科即将改组内阁

印度尼西亚总统佐科即将改组内阁，这相信也是明年全国大选前的最后一次改组。一般认为，虽然此轮改组预计规模不大，却是佐科在选前巩固权力的机会。

原农业部长夏鲁尔因卷入贪污调查而主动请辞后，佐科星期五（10月6日）说，他会“尽快”改组内阁，委任接替夏鲁尔职务的人选。

目前暂代农业部长职务的是国家食品局局长阿里夫。

除了农业部长，《雅加达邮报》报道，青年与体育部长迪托近日在4G网络基站收发台项目贪腐案审讯中被指收受贿赂，引发外界揣测青年与体育部长一职接下来会否出缺。

环境与林业部长西蒂也因为雅加达严重的污染问题以及近期的林火问题，部长位置岌岌可危。

西蒂是国家民主党（NasDem）在佐科政府中仅存的内阁成员。国家民主党和和民族复兴党（PKB）虽然仍在联合政府里，但近期对佐科政府持批评态度，并且已与在野的公正繁荣党（PKS）组成联盟，支持被指与佐科关系不睦的雅加达特区前首长阿尼斯竞选总统。

印度尼西亚战略与国际研究中心政治与社会变迁部主任阿利亚（Arya Fernandes）接受《联合早报》访问时分析，佐科更多想通过这轮改组，对夏鲁尔的辞职以及一系列政治动态做出回应。

根据选举条例，有意参选印尼总统和副总统的潜在候选人必须在今年10月19日至25日之间完成提名手续。阿利亚认为，佐科会在提名结束、对阵形势明朗后公布新内阁名单。

“这不会是佐科任内最后一次内阁改组……他必须确保下一任政府会延续他在基础设施、投资、经济等方面的政策，因此可能在选举的第一或第二轮之后还会有另一次内阁改组。”

尤索夫伊萨东南亚研究院印尼研究项目资深研究员兼协调员刘敏丽说，佐科刚于今年7月改组内阁，当时同样也是因为有阁员卷入贪污案。

“这轮改组预计不会有太天翻地覆的调动，但如果要从7月的改组有所借鉴，佐科可能会借这次机会安置一个或数个对他忠诚、能帮助他属意接班人获胜的人选，以进一步紧握权力，备战2024年大选。”

佐科上周与民主党创始人、前总统尤多约诺会面，引发外界有关在野的民主党可能加入联合政府的联想。阿利亚说，民主党在民调中的支持率不断下滑，加入政府不失为争取选票的选项之一。民主党若加入，联合政府将掌控国会超过九成的议席，佐科更能借此向自己所属的斗争派民主党证明，自己大权在握。