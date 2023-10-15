继社交商务禁令后 印尼小零售商吁禁网购平台

（雅加达讯）继成功促使政府禁止社交媒体平台的网购功能后，印度尼西亚实体小零售商乘胜追击，如今呼吁政府也禁止其他网购平台。他们辩称，这么做有助商场和市集恢复昔日熙来攘往的景象。

东南亚最大纺织品批发中心丹纳阿邦（Tanah Abang）市集的摊贩告诉《雅加达邮报》，政府10月初下令社媒平台TikTok关闭社交商务功能，并没有取得成效，光顾市集的顾客和颁布禁令前一样。

售卖回教服饰的阿里说：“TikTok Shop是没了，但还有虾皮（Shopee）。要关就得每个平台都关，那样经济才能恢复。”

针对政府要求网购进口商品市值必须超过100美元（约136新元）的规定，摊贩们也认为门槛太低。他们说，还有很多卖家在网络商店卖着廉价货物，又不须付租金和服务费，抢走了实体摊贩的顾客。

不过，也有摊贩持不同看法。乔尼说，关闭所有网购平台将妨碍小企业的发展。“我们必须继续顺应数码化趋势，因为很多年轻企业家通过网购平台做生意……如果其他网购平台也被禁，他们要转移业务会很不容易。”

贸易部长祖尔基弗里星期四（10月12日）告诉媒体，他已呼吁丹纳阿邦的摊贩顺应变化，把业务转移到网上。

印尼经济与法学中心执行长比马说，掠夺性定价（predatory pricing）的现象仍然存在，是因为政府没有对折扣、促销和免费配送等项目实施监管。

另有分析师说，疫情后，消费者开始光顾购物中心，因此网上销售份额实际上减少了。如果关闭网购平台，顾客不一定会回流到丹纳阿邦，因为消费者会考虑到更舒适的地点逛街购物。