炸弹虚惊后 新山谷中城人潮依旧

（新山综合讯）马来西亚警方证实，柔佛州新山谷中城广场星期六（10月14日）接获的炸弹威胁是虚报。警察彻底搜查后没有发现任何可疑物品，并确认安全后，商场星期天照常营业时人潮依旧。

柔佛州务大臣翁哈菲兹星期天（15日）早上到新山谷中城广场（Mid Valley Southkey）巡视，向警方了解最新情况。他在脸书发文说，新山南区警区主任拉勿向他汇报，新山谷中城广场与酒店的情况受控，一切安全，民众可放心到访。

综合马国媒体报道，虽然发生令人心惊的炸弹虚报，但新山谷中城广场获警方批准照常营业，星期天到访的人潮与往常一样，没有明显减少的情况。

据马国记者现场观察，商家星期天上午10时如常开门营业；到了中午时分，购物及用餐人潮涌现，停车场内也可见到许多新加坡注册车牌的车辆。

新山谷中城广场星期六傍晚惊传有炸弹，商场内大约9000个民众和商家紧急疏散。警方较后证实商场管理层接获炸弹威胁，一名自称来自国外的男子拨电警告马国不可支持巴勒斯坦，否则会放置炸弹。警察当晚封锁商场和酒店展开全面搜查。

柔佛州总警长卡马鲁查曼星期天凌晨发声明说，截至星期六晚上11时30分，警方在商场及酒店都没有搜到任何可疑物品。

他指出，警方星期六傍晚6时10分接获商场管理层的投报后，五分钟内出动92名包括拆弹小组和警犬队的警官及警员赶往现场调查，消拯局也派出20多人到场支援。“直至晚上11时30分，警方在商场和酒店周围完成搜查，没有发现任何可疑物品。有关区域确认是安全的，可如常营业。”

柔佛州总警长：警方仍会提高巡逻力度

尽管是虚假投报，但卡马鲁查曼表明，警方严正看待此事，因为这涉及国家与民众安全。他星期天下午巡视新山谷中城广场后对记者说：“警方接下来会提高巡逻力度，不只部署警力在商场一带，也会派警员驻扎其他热点地区，保障安全。”

他也说，初步调查显示，这起虚报案的嫌犯是从外国拨打威胁电话，警方将寻求国际刑警协助追查此人的下落。

马国警方目前援引刑事法典507条文（匿名行刑事恐吓）调查此案。根据此条文，罪成者可被判监禁不超过七年或罚款，或两者兼施。