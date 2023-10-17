对男性妩媚表演存偏见 印尼传统舞蹈式微

（雅加达法新电）印度尼西亚西爪哇传统舞蹈“兰格拉南”（Lengger Lanang）曾经是备受推崇的民间艺术，但随着人们对同性恋、双性恋与跨性别者等（LGBTQ+）的偏见日渐加深，这个传统舞蹈正在消失，如今印尼只有不到100名舞者能够参与这个传统舞蹈表演。

兰格拉南舞蹈起源于印尼中爪哇省班尤马市（Banyumas），已存在数百年，最初是以崇拜生育女神来庆祝丰收。

兰格拉南的舞者都是男性，他们带上假发髻和头饰，穿着紧身和色彩缤纷的蜡染连衣裙，打扮成爪哇公主。这种表演方式在印尼社会受到一定的歧视，一些人对于男性妩媚地跳舞感到不自在，愿意从事这个舞蹈传承的人越来越少。

42岁的舞者兼编舞师里安托说：“兰格拉南仍然被人瞧不起，受到负面鄙视。人们依然认为男人跳舞有违常理。”

里安托指出，其实这种舞蹈想要表现的是阳刚与阴柔在同一个身体内交汇，让表演者在内心创造并展现和平。

兰格拉南舞者曾因为能够同时体现刚柔而受到崇拜和尊敬，但由于印尼有越来越多人排斥LGBTQ+，因此即使舞者并非来自这一群体，也导致兰格拉南遭排斥。

班尤马回教学者理事会会长塔弗尔说：“伊斯兰教义阐明，男人的穿着和举止不能像女人，反之亦然，这种行为是被先知谴责的。”

尽管如此，班尤马每年9月会举办艺术节，让这个城市成为印尼为数不多可以公开表演兰格拉南的地方。

当地有少部分人坚持表演兰格拉南。里安托说：“我想继续并复兴这种艺术，不让这个传统艺术消失。”