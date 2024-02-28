普拉博沃获颁荣誉军衔 分析：上台前洗刷政治污点

（雅加达综合讯）印度尼西亚总统选举中领跑的普拉博沃获总统佐科授予荣誉上将军衔。一些观察者指出，此举为在他接任总统前，为他洗刷政治污点，这名前军官有被指侵犯人权的记录。

佐科星期三（2月28日）在位于雅加达的印尼武装部队总部举行的授勋仪式上，为身穿军服的普拉博沃换下肩上的三星军衔，改配四星军衔肩章。

他发言时向普拉博沃表达祝贺，并说授予这份殊荣是对普拉博沃的感谢，也再次肯定普拉博沃对国家和人民的服务。

72岁的普拉博沃是印尼现任国防部长，他与佐科长子吉布兰搭档参加刚于2月14日举行的总统选举。目前仍在进行的官方统计及已完成的非官方抽样计票结果显示，普拉博沃获得近六成支持，几乎肯定当选印尼下任总统，能在今年10月从佐科手中接棒。

据路透社引述，国际特赦组织（Amnesty International）印尼分会指出，当局向普拉博沃授予荣誉军衔，是有意“洗刷”他过去的污点。

普拉博沃是军旅出身，曾担任特种部队司令和陆军战略后备部队司令。他被指上世纪90年代武力镇压东帝汶独立革命时侵犯人权，还幕后策划1997年至1998年间绑架民主派人士的行动。军队于1998年8月完成相关调查后决定“体面解除”（honorably discharge）普拉博沃的职务，他当时的军阶是三星中将。

多年来，普拉博沃否认自己当年犯错，也从来没有被正式起诉。不过，他没有完全成功摆脱这段过去，竞选期间对手也在人权课题上向他发难。

针对已被解除职务的军官是否适合获得擢升，印尼武装部队通讯处处长努格拉哈少将星期二（27日）通过手机短信向印尼媒体表示，普拉博沃当年只是被体面解除职务，但从没被军方开除。

向功绩卓著的退役将官授予荣誉军衔，此前也有先例。现任海洋事务与投资统筹部长卢胡特以及前总统尤多约诺，都在2000年11月效力于瓦希德内阁期间被授予荣誉上将军衔。

但由于现任总统佐科在本届选举中被视为暗中支持普拉博沃，外界质疑佐科授予普拉博沃荣誉军衔，是不是某种政治交易。

佐科星期三在授勋仪式后接受媒体访问时否认了这个说法：“如果是政治交易，那么在选前就应该授勋。之所以在选后才授勋，就是为了避免这样的揣测。”