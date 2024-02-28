普拉博沃考虑由前银行界专才任财长

（雅加达彭博电）印度尼西亚总统候选人普拉博沃正考虑任用曾在银行任职的技术官僚担任财政部长，以兼顾谨慎理财和筹集兑现竞选承诺所需资金的任务。

消息人士称，普拉博沃考虑的财长人选包括现任卫生部长布迪（Budi Gunadi Sadikin）、国有企业部副部长卡迪卡（Kartika Wirjoatmodjo）、金融服务管理局主席马亨德拉（Mahendra Siregar）和印尼国家银行总裁洛宇格（Royke Tumilaar）。

这四人具备财政经验和高效的领导力。消息人士指，普拉博沃不会让任何政治谈判涉及财长职位，因为他认为财长一职高于政治，管理预算也须具备财政触觉。

布迪具备私企经验，曾担任信息科技人员，过后加入银行业，担任印尼资产规模最大的银行万自立银行（Bank Mandiri）的总裁。加入政府部门前，他担任国有铝冶炼公司Asahan Aluminium的社长，入阁后也担任过国有企业副部长。

卡迪卡从布迪手中接过万自立银行总裁职务。在那之前，他曾任存款保险公司和印尼基础设施金融公司总裁。

星仁加在前总统尤多约诺任内曾担任贸易部副部长和财政部副部长，并曾在现任总统佐科的政府里担任外交部副部长，自2022年起则掌管负责监管银行和资本市场的金融服务管理局。

洛宇格2019年至2020年曾担任万自立银行总裁，过后加入印尼国家银行。

最终人选将肩负重担，应对伴随中美博弈而来的地缘政治风险和供应链阻断等挑战，维持印尼的财政纪律，同时为普拉博沃的各项竞选承诺筹集资金。落实这些竞选承诺可能斥资多达460万亿印尼盾（约394亿新元）。