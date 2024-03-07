伊党争夺回教话语权 与王室关系陷紧张

马来西亚伊斯兰党主席哈迪阿旺涉发表对王室不敬的言论，触怒雪兰莪州苏丹，让伊党与马来统治者的关系陷入紧张。学者认为，伊党公然冲撞王室是为了争夺回教话语权，以进一步扩大政治影响力。

哈迪阿旺2月20日在脸书发表声明，提醒律师、法官、国会议员、州议员和马来统治者必须捍卫回教，也必须“以死后的永恒世界为目标，而非一味追求世间利益”。

结果，这番言论引起雪州苏丹沙拉弗丁的不满。他谴责哈迪阿旺的言论间接和不当影射王室，不但质疑联邦宪法，还更可能导致回教社群分裂。这是马来统治者近年来少有的直接点名批评政治人物。

雪州苏丹沙拉弗丁是马国国家回教事务理事会主席。图为沙拉弗丁2月27日为雪州议会主持开幕仪式。（取自雪州王室办公室脸书）

事件引发轩然大波，马国警方援引煽动法令调查哈迪阿旺，星期二（3月5日）到伊党总部为哈迪阿旺录取口供。

根据马国联邦宪法，马来统治者是回教的最高领袖。不过，哈迪阿旺在声明中却摆出伊党代表回教的姿态，影射王室“只追求世间利益”，因此触怒也是马国国家回教事务理事会主席的沙拉弗丁。

马国理科大学社会科学院政治学助理教授阿兹米尔（Azmil Mohd Tayeb）向《联合早报》分析，哈迪阿旺敢发表对王室不敬的言论，是因为伊党自认代表回教，并掌握回教话语权。

阿兹米尔说：“伊党多年来与马来统治者的关系不睦，因为在伊党看来，王室崇拜是违反回教教义的事。”

这两年来，伊党与马来统治者之间的矛盾频频浮上台面。2022年，伊党及其他回教团体指日本盆舞节（Bon Odori）含宗教元素，劝请回教徒不要参加。后来，沙拉弗丁介入，才让盆舞节活动如期在雪州沙亚南体育馆举办。

今年2月，马国联邦法院宣判吉兰丹州回教刑法16项条文无效。这项判决引起伊党的不满，伊党总秘书达基尤丁更形容判决日为“黑色星期五”。对此，沙拉弗丁发文呼吁各方尊重联邦法院的裁决，并提醒政治人物别借机兴风作浪。

王室与政府关系友好 引起伊党不安

登嘉楼苏丹再纳阿比丁大学法律与国际关系学院讲师旺罗希拉（Wan Rohila）受访时说，马来人传统上忠于王室，伊党过去也曾利用这一点进行炒作，警惕马来人如果让华人主导的民主行动党执政，马来王室将被削弱。

如今，民行党是团结政府的执政成员党之一，马来统治者最近也展现了与政府的友好关系，这让伊党感到不安。

旺罗希拉说：“新元首苏丹依布拉欣在施政御词中呼吁各方尊重团结政府。不过，伊党似乎无视元首的建议，除了抵制国会，还在议会中继续发表无意义的讨论。”

雪州苏丹沙拉弗丁（右）2月22日到国家王宫主持统治者会议时，与国家元首苏丹依布拉欣（中）及首相安华谈话。（取自雪州王室办公室脸书）

据旺罗希拉的观察，在伊党与王室的矛盾中，许多回教徒在社交媒体上表态支持哈迪阿旺，将他视为捍卫回教的英雄。支持者在社媒上发起“我们挺师尊”（We are Behind Tok Guru）标签，表明站在哈迪阿旺这一边。

“伊党成功挑起了马来人的不安，让他们觉得回教的地位日渐被削弱。一些网民更在社媒上批评王室欠缺回教性，拥抱自由主义及唯物主义。”

马国时事评论员王维兴受访时则认为，虽然哈迪阿旺的言论获得伊党支持者的认同，但立场中间的马来人不一定会买账。“这一次，一些伊党领袖也与哈迪阿旺保持距离，表明哈迪阿旺的言论不代表伊党立场。”

自从2022年的马国大选，伊党主导的国民联盟成功扩大影响力，掀起了宗教保守化的“绿潮”。与此同时，由于马国政治动荡，王权近几年来也有扩大的迹象。

有分析认为，神权与王权竞相扩大的情况下，两股势力的矛盾与碰撞可能加剧。

王维兴指出，国盟的影响力在大选及六州选举中已达到巅峰。为了突破瓶颈，伊党尝试通过激化的言论，争取更多人支持。“这几年来，马来西亚王室也更常公开对时政及政党发表看法。伊党与王室之间的矛盾及张力，预计将持续到下一届大选。”