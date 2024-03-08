安全专家吁泰国政府建人道主义走廊应对缅甸难民

（曼谷综合讯）泰国安全专家呼吁政府，在靠近泰缅边境达府的湄索镇（Mae Sot）建立安全区或人道主义走廊，以应对预计在3月和4月，为躲避缅甸政府强制征兵而大量涌入的难民。

缅甸政府今年2月宣布执行强制征兵令，所有18岁到35岁的男性，以及18岁到27岁的女性须服役至少两年；45岁以下的专业人士如医生，则必须服役三年。

泰国朱拉隆功大学政治学系副教授巴尼丹接受泰国公共电视台访问时指出，许多缅甸人为避免服役已逃往泰国。缅甸当局计划在4月的泼水节后开始征兵工作，新兵加入后缅甸境内的冲突预料会升级，可能迫使多达1万名缅甸人逃往泰国寻求庇护。

据巴尼丹说，目前许多富有的缅甸人已在泰国首都曼谷和其他地区购置公寓，有的则将孩子送到泰国的国际学校就读。不过，泰国政府完全没有做好应对缅甸局势的准备，他因此建议政府成立一个委员会，协调军方和内政部在边境地区建立安全区的事宜。

他也建议，泰国外交部应与亚细安同僚开会讨论缅甸局势。如果泰国须建难民营来容纳大批缅甸难民，则有必要寻求亚细安成员国的帮助，以分担收容难民的费用。

根据联合国人道主义事务协调厅（UNOCHA）发布的最新人道主义公报，缅甸冲突已导致超过270万人流离失所；预计今年缅甸将有超过1860万人急需人道主义援助。

缅甸自2021年2月军事政变以来，就一直处于紧急状态。去年10月下旬，少数民族地方武装组织（民地武）在掸邦北部与军方开战后，缅甸全国各地反抗组织加大攻势，令缅甸军政府陷入巨大危机。

泰国《民族报》报道，UNOCHA在3月3日发布的公报中指出，自去年11月若开邦冲突再度爆发以来，水道和道路关闭导致粮食和其他商品短缺，生活必需品的价格也水涨船高。

尽管掸邦北部的民地武今年1月份与军方达成停火协议后，局势趋于稳定，但地雷风险、武装团体招募新兵、各自为政的紧张局势和旅行限制等，仍对当地人构成威胁。

UNOCHA指出，它2023年已向至少320万缅甸人提供援助，但由于资金不足和行动限制，接下来类似的援助及支持将无法按原计划全面实施。