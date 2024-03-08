马央行维持3％利率 经济增长料改善

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家银行（国行）将隔夜政策利率维持在3％，并指目前的货币政策立场仍足以支持马国的经济增长。

国行评估了通货膨胀及经济前景后，星期四（3月7日）宣布维持隔夜政策利率。这是国行自去年5月议息以来，连续第五次将利率维持在3％，符合市场预期。

国行预测，全球经济今年将出现温和增长，加上贸易活动转好，马国的内需也将稳定增长。马国经济去年增长3.7％，国行认为在出口稳定复苏和内需的带动下，今年的经济增长将有所改善。

自从去年3月起，马国的出口面对长达10个月跌势，今年1月终止跌回扬，按年增长了8.7％。自去年12月起，马国与中国落实互免签证措施，也刺激了旅游业复苏。

国行认为，在强劲全球贸易支撑下，马国的出口将保持稳健。此外，到马国的游客人数及旅游消费也有望持续走高。

马国经济仍面临下行风险

尽管如此，央行指外部需求仍低于预期，加上大宗商品产量大跌，经济增长前景仍面临下行的风险。

马国1月的整体及核心通胀率分别为1.5及1.8％。“然而，这个情况还是高度受到政府的补贴和价格管制政策，以及全球大宗商品价格及金融市场的发展影响。”

针对令吉走势，国行重申马国当前的经济基本面强，认为令吉汇率被低估。

目前，政府及国行已采取协调行动，包括鼓励官联公司及政府投资公司，将外汇收入兑换成令吉汇回马国，进而带动资金回流。政府持续推动结构重组措施，预料能让令吉回稳。

国际信用评级机构信评机构穆迪星期五（8日）在银行业展望报告中指出，虽然厄尔尼诺现象给马国农业和通胀带来风险，但马国的内需仍有弹性。此外，国家能源转型路线图及2030年新工业大蓝图等政策也将支撑私人和公共领域的投资。

穆迪预测，马国2024年的国内生产总值增长将从去年的3.7%，提高至4.5%。