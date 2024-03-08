马规定民众兑换货币须登记 新山兑换商生意受冲击

（新山综合讯）马来西亚规定民众兑换货币须登记，引发民众担忧个人资料外泄，许多在新加坡工作的马国人选择在新加坡兑换货币，导致柔佛新山兑换商的生意受到冲击。

马国国家银行规定，从2月6日起，所有兑换外币的人士都必须提供全名、身份证号码和出生日期，外国人则须出示护照。在这之前，只有兑换3000令吉（约855新元）以上的人士才须要填写个人资料。

新规定实施一个月以来，引发许多民众及商家不满。每天往返新加坡工作的莫哈末阿里哈山（47岁）告诉《星报》，他不解为何兑换小额货币也要填写个人资料。“我担心这些信息会被滥用，他们也可能会向税务局举报我。”

莫哈末阿里哈山说，他过去经常在柔佛将新元兑换成令吉，因为兑换率较好。不过，新规定生效后，他开始在新加坡兑换货币。

在新加坡，兑换5000新元以下的人士无须提供个人资料。许多越堤族改到新加坡兑换钱币，影响了新山兑换商的生意。

一名不愿具名的兑换商指出，月底通常是生意旺季，但新规定生效后，2月底的生意额下跌了五成。他认为新规定影响了商家的效率。“以前我们处理一笔交易只要大约20秒，现在要记录客人的资料，每笔交易耗时约五分钟。”

另一名业者则说，由于许多民众仍不清楚新规定，他的员工向顾客索取个人资料时，经常遭到顾客责骂。他还说，兑换商的生意大幅下滑，如果这种情况持续，商家将因为无法应付运营成本而被迫裁员。

马国货币服务业协会指出，新规定符合全球标准，问题在于国行事先沟通不足，导致许多人对这项新措施一知半解。

《东方日报》引述有关协会首席执行员拉曼说，虽然国行自去年就针对此事业界交流，但新规定实施时，许多人仍措手不及。“我每天都会收到大约20起至30起会员的投诉。我们正尽最大努力解决问题，包括向所有会员发出通知书，向让他们向顾客说明填写个人资料是监管机构的要求。”

拉曼也敦促民众，在兑换货币时保持耐心，并提醒所有货币兑换商记录交易详细资料，以协助维持金融体系的完整性。