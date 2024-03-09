慕尤丁有信心国盟能赢得马国下届大选

（吉隆坡综合讯）马来西亚在野联盟国民联盟主席慕尤丁指出，首相安华领导的团结政府上台至今言行不一，没有兑现改革、振兴经济、控制物价等承诺，已失去人民的信任。他有信心国盟在来届大选会成为人民的首选，赢得选举执政中央。

慕尤丁也是马国前首相及土著团结党主席。他星期六（3月9日）在国盟大会上致辞时说：“人民已意识到政府说谎。希望联盟和国民阵线竞选时所说的，与他们执政后所做的大相径庭……人民是明智的，能分辨谁坚守原则，谁是骗子。”

他指出，尽管国盟成立只有四年，但在2022年11月举行的第15届大选中赢得74个国会议席及四州政权，显示国盟获得人民大力支持。他相信国盟能在未来三年赢得更多人民的信任，并在下届大选中胜出。

他说：“第15届大选后，许多人对巫统和希盟失望，转而支持国盟，才让作为反对党的我们，在之后的六州选举和几次补选中获胜。相较于团结政府，人民对国盟更有信心。”

慕尤丁还挑战团结政府，宣布变节的六名土团党国会议员和一名州议员的议席悬空，以举行补选，检验人民是否依然支持团结政府。

此外，慕尤丁主动打破与国盟主要成员伊斯兰党主席哈迪阿旺不和的传闻，强调两人同意须继续合作。

他说，他与土团党高层近期与哈迪阿旺为首的伊党高层会面，双方都认同，国盟各党须相互支持。“伊党不能没有土团党，土团党也不能没有伊党。团结一致及权力共享，是国盟的原则及共识。”

身体抱恙多时的哈迪阿旺当天坐着轮椅出席国盟大会，以行动证明伊党仍重视与国盟的合作关系。

慕尤丁和哈迪阿旺近来屡传不和，有消息指两人对国盟首相人选出现分歧，冷战了数月。不过，慕尤丁的前私人秘书马祖基莫哈末上个月驳斥传言说，哈迪阿旺数个月没参加国盟的活动是因健康出现问题，在接受治疗。