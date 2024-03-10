欧盟无毁林条例 印尼家具出口商吃不消

（雅加达／吉隆坡综合讯）欧盟的无毁林条例虽然要到明年初才全面落实，但印度尼西亚的家具出口商已经感受到新条例造成的冲击。

据《雅加达邮报》星期六（3月9日）报道，业者指出，要取得欧盟无毁林条例所规定的合规认证，对较小商家来说成本高昂。

印尼家具和工艺品行业协会主席阿都索布说：“业内85％是微型和中小企业，不适应复杂的行政程序。”

欧盟为了应对森林砍伐和退化现象，推出无毁林条例，规定任何在欧盟市场售卖或从欧盟出口，并且生产过程涉及农业用地扩张的产品，如牛、木材、可可、大豆、棕油、咖啡、橡胶，及它们的衍生产品，如皮革、巧克力、轮胎和家具，商家必须证明产品没有使用近期毁坏的林地或导致森林退化。

条例去年6月29日生效，当局予以商家18个月的时间落实规定。阿都索布说，数家企业已经开始为所使用的木材申请认证，但过程非常繁琐。

他也指出，印尼已有自己的木材合法认证系统，但这套系统并未获得国际的普遍承认。印尼商家若不能符合欧盟标准，出口市场份额就有可能被越南和马来西亚的竞争对手抢占。

印尼家具和工艺品行业协会数据显示，家具和工艺品出口已从2021年的34亿7000万美元（约46亿3000万新元）峰值，下滑至去年的25亿3000万美元。

马国业者对国内可持续发展认证标准有信心

在以棕油、木材和橡胶为主要农产品出口的马来西亚，一些采取可持续作业方式的业者有信心，马国国内目前采用的可持续发展认证标准，足以帮助企业满足欧盟条例的要求。

财经媒体The Edge去年报道，马来西亚自2019年底已强制业者遵守可持续发展棕油认证标准，明确禁止业者将自然森林及受保护和高保育价值地区改作其他用途。

马国木业同样有相应的认证计划，橡胶业则没有。当地林业管理工会负责人说，橡胶主要由小户种植，他们未必有标记种植地段的意识，以致买家无法追查来源。当局已推出能力建设计划，让小户能通过应用标记种植地段。