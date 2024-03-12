甲烷测量过时且不准 印尼严重少报排放量

（雅加达综合电）一份能源研究报告指出，全球最大动力煤出口国印度尼西亚因采用过时且不准确的测量方法，严重少报了煤矿开采活动的甲烷排放量。

甲烷是全球变暖的罪魁祸首之一，是仅次于二氧化碳的第二大温室气体。

印尼在上一回两年一次提呈给联合国的报告中通报，其露天煤矿开采活动每年排放甲烷12万8000公吨。不过，总部设在英国伦敦的气候与能源智库Ember星期一（3月11日）发布的报告估计，印尼煤矿开采活动今年的甲烷排放量可能超过100万公吨，即比印尼官方数据高出八倍之多。

Ember指出，印尼不仅采用过时的测量法来估测甲烷排放量，而且没把地下采煤的甲烷排放量计算在内。地下采煤释放的甲烷比露天采煤高出许多。

印尼缺乏统一测量法

印尼煤矿开采协会执行干事亨德拉则指出，印尼缺乏统一的测量法，尤其是一些矿企未通报甲烷的逸散性排放量，而这占了总排放量相当大的比重。逸散排放物是指从工业活动或设施中意外释放出对环境有害的气体。

Ember建议，印尼当局应采集各煤矿的数据，从中分析甲烷排放情况，并在其发布的报告中分列出地下采煤和露天采煤的甲烷排放量，以提高数据准确性。

Ember印尼分部气候和能源高级分析员多迪说，印尼官方数据与专家数据有明显出入，这可能有损印尼的国际形象，因为印尼是“全球甲烷承诺”（Global Methane Pledge）155个签约国之一，签约国承诺各自在国内全面采取行动，以便在2030年实现全球甲烷排放量较2020年减少30%。

环保人士呼吁印尼政府改进对煤矿甲烷污染的治理、确认哪些煤矿区排放最多甲烷以及解决甲烷排放量少报的问题。

美国智库“全球能源监测”人员梅伊发布声明说：“印尼须监控排放量，让外界更容易获得其采煤和甲烷数据，以及协助全面实现‘全球甲烷承诺’定下的目标。”

针对Ember指印尼严重少报采煤活动的甲烷排放量，印尼能源与矿产资源部发言人回应说，当局将对此进行审查。

印尼是排在中国和印度之后的全球第三大产煤国，也是全球最大动力煤出口国。根据印尼能源与矿产资源部数据，印尼去年的煤炭产量创新高，达到7亿7500万公吨，其中逾5亿公吨销往国外。

除了印尼，卫星估测和独立分析也显示很多国家少报甲烷排放量。2022年，澳大利亚修改对露天采煤甲烷排放量的计算法，这一更改使得澳洲常年总排放量比过去30多年平均高出0.3%。