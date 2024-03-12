澳洲弃办2026年共运会 马国是否接手引热议

（吉隆坡综合讯）澳大利亚政府因为成本问题而决定不承办2026年共和联邦运动会后，马来西亚是否接手承办在当地引起热烈讨论。

澳洲去年7月决定不承办共运会后，共运会联合会（CGF）随即建议马国接手，并准备资助1亿英镑（约1亿7000万新元）。

青年及体育部长杨巧双上星期六（3月9日）透露，青体部已备妥相关文件，准备提呈内阁审核以决定是否承办。

因承办成本过高 青体部体育专员反对接手

青体部负责体育事务的体育专员苏哈迪反对接手共运会。他星期二（12日）告诉网媒“自由今日大马”，澳洲不办共运会是因为成本从最初预估的约26亿澳元（约23亿新元），增至约70亿澳元。此外，澳洲申办后决定不办，必须赔偿3亿8000万澳元的违约金。

他指出，英国伯明翰承办2022年共运会前已债台高筑，但市政府一意孤行，结果加重财务负担，导致伯明翰去年宣布破产。

苏哈迪是目前反对接手共运会的最高阶公务员。

马国奥理会主席诺扎则鼓励政府勇于接受挑战，接过主办权。诺扎也是马国共运会协会主席。

他说：“马来西亚上次主办共运会是1998年。奥理会认为，政府应该抓住这个难得的机会，以及相关方的支持和财务支援。这将延续吉隆坡1998年共运会的成功，再次把马来西亚带回世界体坛主流。”

共运会联合会的74个成员国和地区当中，曾举办共运会的只有英格兰、加拿大、澳洲、威尔士、新西兰、牙买加、苏格兰、印度和马国。