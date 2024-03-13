印尼低价镍冲击市场 国际矿商难以竞争卷包袱

（雅加达综合电）世界许多镍矿场正面临生死存亡的关头，因为全球最大镍生产国印度尼西亚以低成本生产镍并大量出口，让许多传统镍矿场和矿商难以竞争。

印尼的低价镍产品冲击市场，导致国际镍价大幅下跌，如今全球约一半的镍矿场无利可图。多家矿业巨头警告，它们的镍矿开采利润大幅缩水，甚至亏损，短期内复苏的前景渺茫。

镍是电池的重要原料之一，是全球能源转型必不可少的绿色金属之一。目前，印尼生产的镍占全球镍供应量的一半以上，到2030年可能达到全球产量的四分之三。

传统上，镍可分为两类，即用于制造不锈钢的低级镍和用于制造电池的高级镍。印尼大规模生产低级镍导致镍供应过剩，而且印尼镍矿生产商所使用的加工技术，可以把过剩的低级镍提炼成高级镍。

供应严重过剩 镍价去年下跌45%

由于供应严重过剩，加上全球经济增速放缓等因素，镍价去年下跌了45%，目前在每公吨1万7000美元（约2万2850新元）的水平徘徊。

投资银行麦格理的数据显示，当镍价处于每公吨1万8000美元时，35%的镍产品无利可图，当镍价跌至每公吨1万5000美元时，多达75%镍产品亏钱。

大宗商品市场通常很容易受到周期性波动的影响，尤其是在宏观经济上行或下行造成供需失衡时。目前镍业的情况不同，整个行业正在经历一场结构性转变，颠覆了模拟预测。

全球最大镍生产商之一的瑞士嘉能可（Glencore）已关闭在新喀里多尼亚群岛的业务。按照目前的价格计算，公司今年的镍业务利润仅为5亿美元。

嘉能可首席执行官纳格尔预计，镍价会继续低迷。“我们认为，印尼的产量继续增长，中短期内镍价不会大幅回升。”

上个月，伦敦金属交易所的三个月镍期货合约价格一度上涨1.3%，达每公吨1万7830美元，盘中一度触及1万7935美元，创下2023年11月9日以来的新高。

业内人士和分析师说，由于印尼政府推迟发放新的采矿配额，促使冶炼厂抑制生产，造成印尼的镍矿石供应趋紧，所以镍价上升。

印尼将确保供应充足 以降低电动车制造成本

不过，投资者还来不及松一口气，印尼又给刚刚燃起复苏希望的镍市场浇了一盆冷水。负责监督印尼镍产业的政府官员塞托说，伦敦金属交易所的镍价格不太可能涨到每公吨1万8000美元以上，因为印尼将确保市场供应充足，以降低电动车制造商的成本。

他指出，虽然镍价格总体呈下降趋势，但由于电动车产量增加，长期来看镍需求仍会增加，政府的目的是找到平衡，以充分满足镍需求尤其是电动车的需求。

有业者呼吁伦敦金属交易所根据镍生产过程所制造的碳排放量，以“绿色镍”和“肮脏镍”来区分，让客户能对产品的可持续性“做出选择”。

澳大利亚矿业富豪弗雷斯特说：“如果有得选，你会想买绿色镍。因此，有必要区分绿色镍和肮脏镍。这是两种不同的产品，（对环境）有不同的冲击。”