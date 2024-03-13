普拉博沃阵营政党表示 无意修法争夺议长职

（雅加达综合讯）坊间揣测普拉博沃阵营的政党有意修法，争夺新一届议会的议长职位。但相关政党目前都采取保守姿态，表示无意修法。

随着抽样计票结果显示印度尼西亚国防部长普拉博沃在上个月的总统选举中近乎锁定胜局，各方焦点也转向人民代表会议（下议院）议长由谁担任。这将决定普拉博沃掌政后，能否有效推行政策。

根据现有法律，议长应来自议席最多的政党。现任议长普安便是来自议会最大党斗争派民主党。然而，斗争派民主党并不属于普拉博沃阵营，该党推举的总统候选人、中爪哇省前省长甘查尔预料会在总统选举中垫底。

议会选举的初步计票显示，斗争派民主党获得16％支持，预料将保住议会龙头地位。属于普拉博沃阵营的戈尔卡党得票率为15％，普拉博沃自己领导的大印尼运动党则以13％得票率排在第三。

最终结果将在下周出炉。斗争派民主党此前已暗示，将在新一届议会中担任反对党。

《雅加达邮报》星期三（3月13日）报道，坊间盛传戈尔卡和大印尼运动党等普拉博沃阵营政党有意修法，让它们有更大机会争夺议长职位，以让政府有效运作，同时也增加它们在普拉博沃执政联盟中的谈判筹码。

报道引述政治观察家说，由于议长能掌控议会议程，因此议长一职具有战略意义。下一任议长人选，取决于哪些政党获得最多席位，以及相关法律条文是否更改。

大印尼运动党秘书长阿末穆萨尼上周指出，国家选出新的领导人后必须“保持冷静和团结”，该党并不考虑以政治稳定为代价推行修法，因此，该党不寻求修改相关法律，并会遵守现有制度。

戈尔卡党党魁、印尼经济事务统筹部长艾尔朗加星期天（10日）也否认该党目前正以任何形式争夺议长职位，强调他们会遵守现行机制。

不过艾尔朗加补充，戈尔卡党会在10月1日新一届议会宣誓就职后决定议会相关事务。

斗争派民主党目前联合其他政党，寻求国会调查全国大选期间的违规行为。这些政党在总统选举中支持甘查尔和另一名候选人、雅加达特区前首长阿尼斯。

阿尼斯星期三透露，他打算在选举成绩正式结果公布后向宪法法院提起诉讼，质疑总统选举结果，但他拒绝说明相关细节。