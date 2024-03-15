与戈尔卡党“关系密切” 佐科或过档？

印度尼西亚总统佐科再过七个月便要卸任，但前路尚未明确。老派政党戈尔卡党最近放风声指佐科与该党“关系密切”，为佐科可能在卸任后通过戈尔卡党延续政治生命留下联想空间。

据当地媒体报道，戈尔卡党党魁、印尼经济事务统筹部长艾尔朗加星期天（3月10日）出席党中委会会议后，被问到佐科入党的可能性时说，双方“的确举行过会谈，我们也有合作”。

“我们的关系密切，也并肩走了很长的时间。总统在我们政治广告中露面，或许能说明他与我们的自在程度。”

佐科将于今年10月卸任，结束长达10年的总统任期。他在刚举行的总统选举中被视为暗中支持国防部长普拉博沃，而不是他所属的斗争派民主党推举的中爪哇省前省长甘查尔，一方面显示他与斗争派民主党的关系破裂，另一方面也说明他仍力求在卸任后继续发挥政治影响力。

戈尔卡党领导层今年12月换届。有消息指，佐科可能像在总统选举时发挥影响力那样，再次幕后布局，确保自己属意的人选出任戈尔卡党党魁。

坊间猜测，佐科属意的是印尼投资部长巴赫里尔。印尼时代网（Tempo）周刊引述匿名消息人士报道，巴赫里尔已获得佐科授意竞逐党魁，若当选，预计会委任佐科担任党内资深职位，如进入赞助人理事会。

学者：佐科借助政党力量

盼延续政绩规避秋后算账

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员阿安（A’an Suryana）接受《联合早报》访问时分析，佐科希望能在卸任后延续自己的政绩，同时也要避免遭异己秋后算账，因此必须借助政党的力量帮他实现目标。政党既能在政治上为佐科撑腰，在议会的席次也代表着谈判筹码。

“成为戈尔卡党党员，以及最终取得戈尔卡党的领导权，对佐科有利，因为戈尔卡党是架构牢固、有经验、受过历练的政党。它的愿景也与佐科相符，佐科是提倡发展主义的总统，戈尔卡党是提倡发展主义的政党。”

阿安说，对政党的忠诚如今在印尼政治环境中较不受重视，政治人物更换党籍的现象也司空见惯。不过他指出，佐科目前虽然与斗争派民主党党魁美加华蒂对立，但没有退党，而是“选择等到被开除党籍，这么一来能博取更多同情”。

戈尔卡党目前是议会第二大党，上届选举的得票率约为12％。本届选举截至目前的计票显示，戈尔卡党表现亮眼，得票率增至约15％，与排第一的斗争派民主党相差仅一个百分点。

印尼战略与国际研究中心研究员艾伯特（Edbert Gani）说，戈尔卡党在选举中的表现可圈可点，且还有可能跃升为议会最大党，促使舆论认为戈尔卡党是佐科卸任后合适的落脚处。

不过艾伯特提醒，戈尔卡党党内派系拉锯不容忽视。“各个派系握有可观的权力和资源，不只能相互抗衡，也能抵御外来影响。党内大佬也常介入派系纠纷，随着佐科卸任并且在下一任政府中的影响力减少，他们可能出于各自的利益，想抵消佐科的影响力。”

佐科如果想要掌控戈尔卡党，就必须在卸任前疏通党内势力，争取将年底党大会提前至10月前举行。不过，党内已有多名领导强调必须遵守党章，即参选党魁者必须有至少五年党龄，党大会也将如期举行。

阿安说，可能出现的局面是，佐科在年底党大会上受委资深职务，同时布局让巴赫里尔当选党魁，再由巴赫里尔为佐科创造机会，在2029年或更早让佐科出任党魁。