东南亚劳动年龄人口料今年起减少

（东京综合讯）东南亚地区的人口正转向老龄化，劳动年龄人口的占比料于今年起开始缩减，但许多国家的社会安全网仍然不足，而人口红利的耗尽将冲击经济增长。

根据联合国的估计，东南亚地区11个国家的劳动年龄人口（15岁至64岁）将在2023年达到68%的峰值。其中，泰国和越南早已于2013年和2014年达到劳动年龄人口比率峰值，而拥有东南亚最大人口的印度尼西亚，预计劳动年龄人口占比将在2030年达到顶峰，从而终结推动经济增长的人口红利。

数据显示，2019年，东南亚地区65岁以上人口比率已突破7%，达到了“老龄化社会”的门槛。预计到2043年，这一比率将达到14%，把东南亚地区推向“老年社会”。

东南亚可获国家养老金人口远低于OECD水平

但许多东南亚国家对老龄人口的准备不足，公共养老金覆盖率低，并缺乏全面的老年护理计划。《日经亚洲》报道称，东南亚目前只有四分之一的劳动年龄人口能够获得国家养老金，远低于经济合作与发展组织（OECD）的87%平均水平。

日本研究所研究员熊谷章太郎指出：“东南亚国家在为老年人提供良好的护理保险和其他计划方面进展缓慢。未来政府和家庭的经济负担可能会急剧增加。”

东南亚的人口结构变化也将对海外市场产生深远影响。以日本为例，越南是日本最大的外籍劳工来源，截至2023年10月，有约52万名越南人在日本工作。在日本就业的菲律宾人则有23万。

日本明治大学经济教授久和加藤说：“如果东南亚国家自身面临劳动力短缺，它们将无力向日本输送劳工。”

如果东南亚国家受到劳动力减少的困扰，那么东南亚与中国和印度并驾齐驱引领世界的希望也将面对挑战。