印尼肃贪委15官员涉腐被捕

（曼谷综合电）印度尼西亚肃贪委员会扣留了15名涉嫌向扣留犯收贿的肃贪委拘留所官员，包括拘留所所长。

据《雅加达环球报》报道，肃贪委一次过逮捕多名内部涉腐官员，在肃贪委是前所未见的。

这批官员星期五（3月15日）被捕，他们涉嫌向关押在肃贪委拘留所的涉腐扣留犯收贿，然后给予他们种种好处，如提供通信和充电设备、提前通知他们拘留所内部何时展开突击检查等。

他们收取的贿金数额从30万至2000万印尼盾（26新元至1700新元）不等。付不起贿金的扣留犯会面对惩罚，例如户外活动时间减少、清洗任务增加等。

这15名涉贪嫌犯中，官阶最高的是肃贪委拘留所所长，其余14人多为兼职守卫。

肃贪委调查组主任阿瑟普说，这名所长及其同伙从2019年至2023年共收取贿金至少63亿印尼盾。贿金每月存入一个银行账户，然后分发给涉贪的守卫，每人所得按官阶分配，所长每月就进袋约1000万印尼盾。这15人目前关押在不同地点，没有一人收押在由同僚看守的肃贪委拘留所内。

肃贪委拘留所官员集体勒索贿金数年之久才东窗事发，让肃贪委脸上无光。肃贪委主席努鲁尔星期五面对媒体时公开道歉。他说：“我们将对这起案件负起全责，对于机构内部贪腐，我们采取零容忍态度。”

印尼是贪腐情况最严重的国家之一，印尼政府2004年设立肃贪委，授权这个独立执法机构窃听位高权重的涉贪嫌犯，例如内阁成员、国会议员、省长、市长等。肃贪委调查每一起贪污案所获得的经费，比总检察署和警察部队还要多。

印尼政府和国会2019年修改肃贪委法令，将肃贪委全体人员纳为公务员，并设立监管机构监督肃贪委人员的操守。