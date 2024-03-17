涉盗战机资料 两印尼工程师被韩国调查

（雅加达／首尔综合讯）韩国与印度尼西亚联合研制的战斗机项目资料疑遭盗取，两名印尼籍工程师被韩国禁止离境，协助调查。

印尼外交部发言人星期天（3月17日）告诉记者，调查还没得出结论。印尼驻首尔大使馆正协助两名涉案人员。

韩国国防采办计划管理局今年2月22日要求警方，就一名印尼工程师涉嫌盗取KF-21型战斗机相关技术一事展开调查。

当局指，这名调派至韩国宇航工业（Korea Aerospace Industries）参与战斗机制造的工程师，今年1月被发现试图带走收录了战斗机机密资料的优盘。

韩国《中央日报》报道，当局调查优盘上未经授权拍摄的KF-21蓝图时，怀疑有更多人涉案，并把目光锁定第二名工程师。消息人士也说，由于在优盘上发现数份用印尼文撰写的报告，涉案人数可能还会增加，当局也不排除这两名工程师“蓄意且有计划”盗取资料的可能。

初步调查显示，优盘上的文档共计4000份至6600份之间。优盘上相信也录有KF-21型战斗机核心技术之一的三维模型程序。

调查工作仍在进行。韩国警方上星期四和星期五（14日和15日）也到韩国宇航工业总部搜证。

印尼外交部发言人星期五说，韩国警方没有拘留任何人，涉案的工程师只是被告知不准离境。

韩国和印尼2015年开启KF-21型战斗机项目，研制新一代的先进战斗机。KF-21型战斗机的造价比美国的F-35型战斗机便宜。它的隐形功能虽然没有F-35型战斗机精进，但仍有先进的航空电子技术。

韩国宇航工业获得F-35型战斗机制造商洛克希德马丁（Lockheed Martin）为战斗机设计和技术提供意见，美国也为韩方提供雷达和电子瞄靶吊舱等技术。

KF-21型战斗机2022年7月完成首航，并将按计划今年开始生产，2026年投入服务。

项目预计耗资8万8000亿韩元（约88亿新元）。根据协议，韩国国防采办计划管理局承担项目60％的经费，韩国宇航工业和印尼政府则各自承担20％。不过印尼政府2017年起未能按时付款。

据印尼媒体去年10月报道，印尼仍须填补约14万亿印尼盾（约12亿新元）的空缺，印尼国防部已为今年拨款支付其中的1万2500亿印尼盾。印尼政府则重申有意履行它在项目中的义务。