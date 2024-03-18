印尼总统选举计票近尾声 普拉博沃近乎全胜

（雅加达综合讯）印度尼西亚总统选举最新计票结果显示，在已完成计票的33个省中，国防部长普拉博沃和总统佐科长子吉布兰这个组合狂扫31省。

雅加达特区前首长阿尼斯和民族复兴党主席穆海敏的组合，拿下亚齐省和西苏门答腊省。这两省在上两届总统选举中都支持普拉博沃。

第三个参选组合——斗争派民主党推举的甘查尔和前部长马福德则没拿下任何省份。即使是在中爪哇省这个甘查尔曾任省长达10年的斗争派民主党传统票仓，他们也不敌普拉博沃组合，而且得票差距近20个百分点。

印尼选民在2月14日投选总统，投票结束后的综合民调机构抽样计票结果已显示普拉博沃组合高票胜出。虽然还不是正式结果，但据过往经历，这些抽样计票结果都相当准确。根据印尼选举法，正式结果必须在投票后35天内，即最迟于本星期三（3月20日）揭晓。

印尼总统选举的正式计票显示，国防部长普拉博沃近乎锁定胜局。（路透社）

印尼选举委员会星期一（18日）汇报计票工作的最新进展。至今的全国计票显示，普拉博沃和搭档得票最高，约58％。这名第三次参选总统的前将领已囊括超过7500万张选票，比阿尼斯所得票数超出一倍有余。

在关键的东爪哇省争夺战中，普拉博沃获1670多万票，得票率超过65％。

选战最胶着的是首都雅加达特区，普拉博沃和阿尼斯各得票约41％，普拉博沃以不到一个百分点的微差险胜。

在印尼全国38个省和省级特区中，目前还剩五个省份的计票工作还没完成，即西爪哇、马鲁古、巴布亚、巴布亚高地和西南巴布亚。

除了西爪哇，其他四省因地处偏远，计票工作受技术和物流局限，投票结果出炉较迟。

西爪哇省这个全国最大票仓的计票进度慢，主要问题出在勿加泗市（Bekasi）。西爪哇省选务人员说，勿加泗市的一个分区因政党派出的选举代理对计票过程提出异议，因此需要更多时间完成计票。

据当地媒体报道，选委会主席哈希姆上星期六（16日）说，西爪哇省的计票进展引起当局关注。这是这个大省第一次在计票进度上和偏远的巴布亚地区诸省相近，而爪哇岛上的其他省份都已经完成计票。

不过，预料勿加泗市的最终计票结果不会影响普拉博沃在西爪哇省的胜算，因为目前已知他领先对手约650万票。

尽管西爪哇省的计票滞后，选委会指出，必会在法定期限内完成全国计票。选举监督委员会主席拉玛说，选委会别无选择，务必按时完成计票，否则无异于违例。

虽然普拉博沃的领先优势明显，但仍无法平息对手和反对者的批评。他们认为，普拉博沃胜利背后有总统佐科介入选举的因素。阿尼斯和甘查尔阵营已放话，选委会星期三公布正式计票结果后，他们便会入禀宪法法院，挑战选举结果。