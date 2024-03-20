普拉博沃确定胜选 组建大联盟仍路漫漫

印度尼西亚大选官方成绩揭晓，普拉博沃确认以逾58％的总得票率胜选。他接下来须在宣誓就任总统前，尽可能拉拢包括对手阵营在内的政党加入执政联盟，减少在议会碰到的阻力。

35天的计票工作落下帷幕，印尼选举委员会星期三（3月20日）下午完成38个省份中最后两个省的计票工作，并在当地时间晚上9时（新加坡时间晚上10时）公布最后结果。主张延续现任总统佐科政策的国防部长普拉博沃和搭档、佐科长子吉布兰获得9621万4691张票，以58.59％得票率胜出，稳坐总统和副总统宝座。

打着改革旗号的雅加达特区前首长阿尼斯和民族复兴党主席穆海敏以4097万1906票排在第二位，得票率24.95％。

斗争派民主党推举的中爪哇省前省长甘查尔和前部长马福德则获得2704万零878票，得票率16.47％。

虽然成功在三角战中斩获半数以上的选票，避开了选举进入次轮对决的局面，但普拉博沃在上任前仍面对组织政府的考验。他领导的大印尼运动党在议会选举中并没有突出表现，在人民代表会议（下议院）排在斗争派民主党和戈尔卡党之后。

普拉博沃预计将效仿佐科，寻求建立强大的执政联盟，掌控议会主导权。印尼战略与国际研究中心研究员聂齐（Nicky Fahrizal）说，大印尼运动党将是普拉博沃政府里的主力，推进他的政治议程。此次选举中在普拉博沃阵营的戈尔卡党则协助维持政府稳定和调节议会关系。

聂齐说：“大印尼运动党和戈尔卡党在政府以及在议会的合作，将形成强大的政治机器，在议会应对反对党的考验。”

学者：斗争派民主党如何抉择是较大未知数

较大的未知数，是斗争派民主党究竟会维持早前的立场，领导在野阵营，还是出于务实考量加入普拉博沃的执政联盟。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员、印尼研究项目兼任主任刘敏丽说，普拉博沃的大印尼运动党在议会只排第三，为局势增添变数。“斗争派民主党和任何反对党如果坚守阵地，阻止大印尼运动党和盟党在议会取得法案通过所需的多数，就有机会制衡总统和他的执政联盟，也可能阻拦重要法案通过。”

属于阿尼斯和甘查尔阵营的政党同样面临是否该跳槽加入执政联盟的抉择。刘敏丽说，政党若想在新政府发挥政治影响力和掌控资源，就几乎肯定得重新站边。

阿尼斯和甘查尔此前已放话，要挑战选举结果。但聂齐指出，能否发起具政治影响力的挑战，取决于各阵营内部有多团结。

刘敏丽则认为，无论阿尼斯和甘查尔对选举出现“结构性、系统性、大规模舞弊”的指控有没有实质依据，都不太可能改变选举结果，预计也无法煽动群众质疑选举计票存在造假。

刘敏丽推断：“法律程序和国会调查程序……可能会展开，但最终碰到某种实质或程序上的阻碍，甚至被指缺乏证据而作罢。稍微乐观的情况则是，一些官员因为在选举过程中有疏失而被处分。”