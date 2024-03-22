落实减排计划 越南获千万美元碳信用额付款

（河内综合讯）越南有效落实“减少森林砍伐和退化所致排放量计划”，在2018年2月1日至2019年12月31日期间，减少了1030万公吨碳排放，获得世界银行发出的5150万美元（约6938万新元）核查减排付款，或称碳信用额付款。

根据世行驻越南机构星期四（3月21日）发布的消息，越南是亚太地区首个因碳减排成果而获得世行森林碳伙伴基金（Forest Carbon Partnership Facility，简称FCPF）付款的国家，这笔款额也是FCPF迄今为止最大笔的单笔付款。

世行驻越南首席代表特克说，这笔深具意义的付款标志着越南在加入全球碳信用市场方面迈出了一大步，并为越南的气候目标和承诺提供了资金支持。

FCPF设立的目的是为各国的减少森林砍伐和退化所致排放量计划（Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation，简称REDD+）提供资金，旨在支持发展中国家制定和落实减少森林滥砍滥伐和林地退化的策略，从而减少温室气体的排放。REDD+是联合国气候变化框架公约的一部分。

这个项目从2008年开始投入运作，至今已与非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比地区的47个发展中国家和17个捐助者合作，捐款和承诺总额达13亿美元。

越通社报道，越南获得的这笔碳信用额付款将使7万零555名森林所有者，以及1356个居住在森林附近的社区受益。

据报道，越南农业与农村发展部长黎明欢指出，越南为减少森林消失和退化所付诸的努力，有助于越南进一步实现根据《巴黎协定》定下的国家自主贡献目标，促进可持续发展，同时保护生物多样化。

报道指出，越南的减排计划保护了境内大部分热带森林，或计划所覆盖的510万公顷土地中的310万公顷。这些林地不仅对生态保护十分重要，还是约12%越南人口的居住地，其中包括13个少数民族，以及许多依靠森林维持生计的群体。