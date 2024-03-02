亚洲开发银行：欧盟碳税将冲击亚洲经济体

（新加坡路透电）亚洲开发银行发表报告称，欧盟计划对碳排放量高的进口商品课征关税，可能无法大幅减少碳排放，还会伤害发展中国家。

欧盟计划于2026年实施碳边境调节机制，根据钢铁、水泥和电力等产品生产过程中的二氧化碳排放量，征收相应的进口费用，以提供公平的竞争环境，确保外国供应商品和须要支付碳税的本土供应商一样为碳排放买单。

不过，亚行日前的报告指出，碳边境调节机制将减少亚洲，尤其是西亚和西南亚国家对欧洲的出口，而印度的钢铁出口可能受到重大冲击。

报告称，由于亚洲整体的碳密集制造活动仍持续增加，任何小规模的减排都只会被快速抵消，较有效的做法应是建立机制分享减碳科技。

亚行经济师佛斯特—麦格雷格说：“在现阶段，这真的是一项相对有限的政策。这只针对进口到欧盟的产品，而且只涵盖六个部门。随着生产规模不断扩大，即使在全球更广泛地推进碳定价，我们仍会看到排放增加，除非在生产技术上看到根本性的改变。”

佛斯特—麦格雷格估计，欧盟到2030年之前，可望透过碳边境调节机制获得140亿欧元（约146亿新元）的收入。他认为，这可用于为发展中国家提供气候变化方面的融资，发展去碳化制造业。

据了解，印度已经在讨论对销往欧洲的商品实施碳出口税的可能性，中国也正在扩大其碳排放交易制度以覆盖钢铁等出口行业。

不过，印度和中国都批评欧盟推出碳边境调节机制，警告欧盟不要用气候为借口实施贸易保护主义。