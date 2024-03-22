幕僚：普拉博沃将发挥天然资源和国内市场优势吸引外资

（雅加达综合讯）当选印度尼西亚总统的现任国防部长普拉博沃，上台后将借助印尼丰富的天然资源和庞大的国内市场吸引投资者，并以此推动印尼下游产业发展。

普拉博沃团队里的经济专家德拉贾德（Drajad Wibowo）星期四（3月21日）接受《雅加达邮报》和《罗盘报》访问时，谈到普拉博沃的经济政策主轴。他透露，普拉博沃利用印尼大量原材料发展经济的做法，会和现任总统佐科大致相同。

他说：“我们主打的还是一样的东西，因为形势保持不变，基本的因素也没有改变。”

他指出，普拉博沃将重点推动21样大宗商品下游产业的发展，在这些领域吸引外资。这些大宗商品包括煤炭、镍、棕榈油商品、生物燃料和木材。

他指出，印尼过去过于注重生产棕榈原油，忽略了其他衍生产品的发展空间。例如，棕榈油衍生产品可用于餐饮业，而印尼庞大的餐饮市场目前采用在地食材的力度还远远不够。

印尼有2亿7000万人口，是世界上人口第四大国。德拉贾德说，庞大的国内市场足以吸引投资者参与印尼扶持下游产业的工作。投资者也能以印尼为跳板，一旦印尼下游产业产品在国内站稳阵脚，就能进一步出口至其他亚洲市场。

不过，普拉博沃政府不太可能将21样大宗商品都纳入下游产业发展议程。德拉贾德说，就如佐科大力推动镍矿下游产业一样，普拉博沃也会主推其中一样大宗商品。他并没有进一步指定是哪一样大宗商品，并说这取决于诸多因素，包括工业部长人选。

他也说，普拉博沃还会注重对农业等劳动密集型企业的投资。

普拉博沃星期四到同一阵营的国民使命党党部参加开斋晚宴并致辞时，也谈到他上台后主推的计划。他强调，为孩童提供免费营养午餐的竞选承诺，会是他上台后的重点项目。

他说，这是一项“具战略意义”的计划，因为从小改善孩童营养，是为国家的未来投资，并有助提升印尼人力资源的质量。“如果我们现在没有勇气为印尼孩童提供营养，18年后，印尼国民在体力和智力上都会不足。”

免费营养午餐是普拉博沃竞选时主打的计划之一。不过，舆论担心，这个计划可能会扩大印尼的财政赤字。