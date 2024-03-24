阿尼斯和甘查尔对总统选举结果提出上诉

（雅加达综合讯）印度尼西亚宪法法院共收到至少63份针对选举结果提出异议的上诉，包括两名总统选举落败候选人阿尼斯和甘查尔提交的上诉。

印尼选举委员会星期三（3月20日）公布总统和议会选举结果，针对选举提出上诉的截止时间是星期六深夜。

《雅加达环球报》报道，宪法法院发言人法贾星期六（23日）说，截至当晚7时35分，法院共收到63份上诉，其中两份来自总统选举，地方代表理事会（即上议院）选举相关的有五份，人民代表会议（下议院）则有56份。

法贾说，上诉方可在聆讯期间提呈新的证据和供证。

总统选举中败给国防部长普拉博沃的雅加达特区前首长阿尼斯和中爪哇省前省长甘查尔上周都表示已提出上诉。

《雅加达邮报》报道，甘查尔的法律团队要求取消普拉博沃与搭档吉布兰的资格，并重新举行选举。法律团队星期六向法院提交了151页的文件。他们指吉布兰因为宪法法院的有争议判决而获得竞选资格。

团队律师托东（Todung Mulya Lubis）说：“我们看到（选举结果）源于裙带关系，而裙带关系是滥用权力的结果。如果选举是公平的，我们愿意认输……但事实并非如此。”

甘查尔上周说，提出上诉不只是为了推翻选举成绩，也是为了加强法治和保护民主。

他的法律团队有30名证人和10名专家将出庭作证。

阿尼斯的法律团队也提交了上诉，要求法院明令重新举行选举，并禁止吉布兰参选。他们认为，吉布兰在最后关头获得参选资格，不公平地影响了选情。

普拉博沃团队的律师尤思里（Yusril Mahendra）说，团队的30多名律师已做好准备迎接任何法律挑战。

宪法法院将从星期三（27日）起聆讯，预计4月22日就针对总统选举结果的上诉作出裁决。