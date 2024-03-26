普拉博沃着手组阁 政坛进入密集磋商

（雅加达综合讯）当选印度尼西亚正副总统的普拉博沃和吉布兰已经着手组建内阁。由于普拉博沃阵营中成功进入议会的政党所分配到的议席可能不过半，为敌对阵营加入执政联盟提供了契机。印尼政治圈子接下来将围绕内阁职位分配展开密集的政治磋商。

宣布胜选后并不怎么曝光的吉布兰星期一（3月25日）向媒体透露，他和普拉博沃上星期五（22日）已就组建内阁在雅加达举行闭门会谈。

据当地媒体引述，吉布兰说：“我们讨论了很多事项，包括新的内阁，以及让联盟以外的其他政党加入的选项。”

吉布兰是印尼现任总统佐科的长子，是国防部长普拉博沃在总统选举的副手搭档，他们在上个月举行的总统选举中以58.6％得票率一举胜出。一般相信，吉布兰将在下一届政府中为佐科的政治利益发声。

普拉博沃这次参选获得九个政党的支持，但只有四个政党达到进入议会的门槛，即全国得票率至少达4％。它们是戈尔卡党、大印尼运动党、民主党和国民使命党。这些政党将所赢得的议席越多，获得的内阁职位就越多。

其中，戈尔卡党以15.3％得票率在议会排名第二，预计可获分配最多的内阁职位。普拉博沃领导的大印尼运动党排名第三，相信也会在下届政府中占重要地位。

普拉博沃和吉布兰竞选团队成员早前表示，佐科将在下届政府组阁和制定政策过程中发挥“具影响力的作用”，但坚持最后拍板的是普拉博沃。他们也说，各政党领导之间举行了非正式对话，探讨佐科在新一届政府中可能担任的职务。

至于印尼团结党提议形成某种固定联盟并由佐科担任领导，普拉博沃阵营里的其他政党显得不以为然。

支持普拉博沃并进入国会的四个政党在新一届议会中的议席可能只占43％，普拉博沃仍须从成功进入议会的另外四个政党中争取支持。

总统选举中支持雅加达特区前首长阿尼斯的国家民主党和民族复兴党，对于加入下届政府释出积极信号。国家民主党党魁苏利雅在官方成绩揭晓后第一时间祝贺普拉博沃，两人也在上星期五会面。

民族复兴党也表示，对与普拉博沃沟通持开放心态。

斗争派民主党支持的中爪哇省前省长甘查尔在总统选举中落败，但该党成功保住议会龙头地位。这意味着斗争派民主党有望争得议长职。

议事锤子花落谁家，目前仍没有定数。戈尔卡党早前表示，该党仍有机会拿下议长职位。据《雅加达环球报》报道，斗争派民主党秘书长哈斯托星期一向戈尔卡党放话，告诫对方不要与斗争派民主党争夺议长职位。