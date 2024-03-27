阿尼斯甘查尔批印尼选举不公 促取消普拉博沃资格

在印度尼西亚总统选举中落败的阿尼斯和甘查尔抨击选举不公，指政府利用国家资源支持他们的对手普拉博沃，并要求法院取消普拉博沃和搭档吉布兰的资格，重新选举。

印尼宪法法院星期三（3月27日）先后审理雅加达特区前首长阿尼斯和中爪哇省前省长甘查尔提出的上诉案。

阿尼斯说，权力机构介入选举，选举也明显出现违规。他要求法院判选举结果无效，重新举行全国选举。

阿尼斯说：“2024年总统选举是以自由、诚实、公平的方式进行吗？没有。事态恰恰相反。”

阿尼斯称，投票率和投票结果并没反映印尼民主的素质。

印尼选举委员会上周正式公布计票结果，宣布普拉博沃和吉布兰以58.59％得票率胜出，当选总统和副总统。阿尼斯和搭档则拿下24.95％选票、甘查尔团队得16.47％。

阿尼斯投诉国家资源被滥用，原本意在改善人民生活的社会援助却被用作交易，为“其中一组候选人”助选。阿尼斯虽然没有点名，但选举期间，他和甘查尔多次批评佐科政府偏向防长普拉博沃。

甘查尔下午出庭时，也要求法院判选举结果无效。他说，本届总统选举，政府利用国家资源为指定候选人助选，安保部队也用于维护个别人士的政治利益。

甘查尔说：“我们提出上诉，显示我们致力于守护体制健全，确保民众不因为我们的政治行为而失望，也是为了保障全体国民实现更伟大印尼的向往。”

选举委员会和选举监督委员会领导也出席聆讯。案件星期四（28日）续审，由选委会和胜选的普拉博沃团队进行陈述。

学者：默默接受选举结果 与两人理念背道而驰

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员、印尼研究项目兼任主任刘敏丽接受《联合早报》访问时说，选举不太可能如阿尼斯和甘查尔所要求的重新举行，因为这太劳民伤财，也会引起市场不安情绪。

她认为，阿尼斯和甘查尔想必知道法律上的目标遥不可及，却仍提出上诉，用意在于向支持者显示“他们拒绝向他们视作是现任总统干预选举的做法低头”。

“你可以说这么做不切实际，或枉费精力，但这两个候选人在竞选中一个打着改革的旗帜，一个高喊尊重法治，如果他们默默接受选举结果，就与他们的理念背道而驰。”

宪法法院共有九司，但其中一名法官安瓦尔因为是吉布兰姑丈而必须回避。安瓦尔本来担任宪法法院首席法官，去年底因为在关系到吉布兰参选资格的案件上被指违反职业操守而被免去首席法官职务。

研究印尼宪法课题的印尼战略与国际研究中心研究员聂齐（Nicky Fahrizal）在谈到安瓦尔被免职如何影响民众对此次诉讼的观感时说，宪法法院仍享有高度的公信力。阿尼斯和甘查尔通过公开的法律途径挑战选举结果，公众可自行对选举的管理和诉讼方论证指控的精准度下结论。