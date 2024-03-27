甘查尔：不会加入普拉博沃内阁

总统选举中落败的甘查尔受普拉博沃邀请入阁，但甘查尔表明会拒绝任何的延揽。

据当地媒体报道，这位在总统选举中居于末位的中爪哇省前省长星期二（3月26日）在一份声明中说，他愿担任反对派角色，对政府进行问责。“如果我在政府外，那会比较好，因为我们必须有问责和制衡。”

甘查尔称，胜选的国防部长普拉博沃邀请他在新一届政府中担任内阁部长。但甘查尔认为，普拉博沃应把内阁职位留给他阵营里的其他政党。

虽然在总统选举中是对手，但普拉博沃并未放弃争取甘查尔所属的国会最大党——斗争派民主党加入他的政府。

《雅加达邮报》报道，斗争派民主党秘书长哈斯托星期一（25日）指，普拉博沃与党魁美加华蒂“在个人层面没有问题”，为两人可能举行会面埋下伏笔。

哈斯托说，双方举行会谈不存在问题，但斗争派民主党仍会对有关国家机关中立等基本课题有所坚持。

印尼战略与国际研究中心研究员聂齐（Nicky Fahrizal）说，无论对选举结果的上诉如何，甘查尔在选后仍能保持政治明星的地位。“他能通过留在斗争派民主党，建立可观的政治和社会资本，确保他和党的政治工作继续获得民众的共鸣。”

至于另一名落败的候选人阿尼斯，坊间揣测他可能再次竞逐雅加达特区首长，或担任名副其实的反对阵营领袖。但新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员、印尼研究项目兼任主任刘敏丽认为，阿尼斯不太可能屈就特区首长职务，无党籍的他要担任反对阵营领袖也缺乏政党机器做为后盾。

刘敏丽说，阿尼斯和甘查尔都还50多岁，日后仍有参选机会。但如果佐科的长子吉布兰能稳坐副总统之位，并在日后参选总统，“在一切条件不变、（吉布兰）家族依旧声望高和受欢迎的前提下，阿尼斯和甘查尔还是会碰到他们在2024年遇到的根深蒂固的难题”。