为防贫困老人增加 马国准备改革退休金制度

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府预计，马国未来不到20年内就可能成为老龄国家，但四分一雇员公积金会员在60岁之前就用尽公积金存款。当局因此准备改革退休金制度，以免越来越多年长者陷入贫困，造成更严重的社会问题。

首相兼财政部长安华星期二（6月4日）在“2024年国际社会福利大会”开幕礼上致词时警告，预计到了2043年，马国将成为有14%人口超过65岁的老龄国，并在之后14年成为21%人口超过65岁的超级老龄国。

“我们的老龄化速度超过那些更发达的经济体。我们的时间不多了，还有19年就成为老龄国了。”

安华在这次主题为“老龄化和长寿，迈向有意义的退休生活”的大会上强调，马国必须进行相关投资与改革，当务之急包括改革退休金制度。

他指出，目前法定退休年龄是60岁，但雇员公积金局会员在55岁即可提领所有存款。当局发现，约25%会员在60岁之前已耗尽公积金积蓄。换言之，目前让公积金局会员在满55岁就可以一次领完所有存款的做法，导致许多民众退休后无法维持合理的生活水平，或者面对长寿需求。

安华说，同一般人口相比，老年人口更容易陷入贫困，因为目前仅有29%马国人退休时有退休金或类似退休金的收入。

“最近一项调查也发现，26.1%的60岁以上受访者选择继续工作，直到健康情况不允许为止。这是因为他们的存款或收入无法满足退休生活所需。”

安华因此强调，政府必须积极寻求退休金制度的改革方案，以确保每代人都能有尊严地养老和老去。

至于改革的具体做法，安华说：“政府将分阶段扩大公积金的覆盖范围，让更多就业人口成为公积金会员，并确保更多民众能为晚年存下足够的储蓄。”

他认为，马国必须优先投资于银发经济、建设基础设施、激励人工智能和机器人等科技领域创新，以实现积极与健康的老龄化。“马国必须优先投资于医疗保健、制药和有利于老龄化的基础设施。”

他透露，公积金局、国库控股和退休基金公司等政联公司，都已投资于发展马国的银发经济企业。