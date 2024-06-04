印尼允许宗教组织采矿引发担忧

印度尼西亚政府颁布新条例，允许宗教组织获得采矿经营许可。不过，此举因为背后可能涉及政治分肥而遭抨击。

印尼总统佐科上星期四（5月30日）签署政府条例，允许宗教组织管理国有矿场。官方文件说，政府可为宗教组织所经营的商业个体加急办理特别地区采矿许可，“以改善民众福利”。

投资部长巴赫里尔星期天（6月2日）进一步透露，当局正受理伊斯兰教士联合会（Nahdlatul Ulama，简称伊联）中央理事会的采矿作业许可证。

“在与数名部长讨论并在获得佐科总统批准后，我们决定予以伊联采矿许可，采集范围的煤矿储备相当大，好让伊联优化发展。”

政府此举遭到环保组织批评。《雅加达邮报》报道，矿业倡议网络（Jaringan Advokasi Tambang，简称JATAM）星期一（3日）在声明中说，采矿作业能改善宗教组织福利的说法是无稽之谈。

印尼天然资源丰富，也是煤炭出口大国。官方数据显示，印尼2023年出口3亿7971万吨煤炭，总值达345亿9000万美元（约466亿1000万新元）。

包括JATAM在内的反对人士认为，佐科此举一方面为了报答政治支持者，另一方面是为了在他今年10月卸任后继续享有政治影响力。

印尼今年2月刚举行总统和议会选举，地方选举将于今年11月登场。

伊联是印尼最大的回教组织，成员不少于8000万人，因此被认为可在选举中发挥举足轻重的作用。它与政府关系密切，佐科2019年参选时，便委任伊联领袖马鲁夫为副手。今年总统选举，伊联虽然立场中立，但一些资深成员与佐科属意的普拉博沃—吉布兰组合走得很近。

部分政治领袖或从中获得政治利益

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员阿安（A’an Suryana）接受《联合早报》访问时说，佐科的女婿波比和幼子卡桑已确认或正考虑参加地方选举，而巴赫里尔预计也会在候任总统普拉博沃的内阁中效力，他们都需要宗教组织的支持。

“批准许可证程序中的关键人物，如佐科和巴赫里尔，预计能从中获取政治利益。”

独立非营利智库能源转型研究院（Energy Shift Institute）总监普特拉（Putra Adhiguna）说，采矿生意利润丰厚，一些组织可能对精英阶层中采矿业者获取的利润眼红。

“它们可能不如商业个体那样具备完善的经营能力，而且根据条例，商业个体通常也必须满足某些条件。获得采矿许可的好处是，它们对商业精英不会那么眼红，但这也可能使公民组织之间关系紧张。”

阿安也说，如果经营不善，可能对环境造成破坏，也可能出现以宗教之名，行罔顾当地居民人权之实的情况。