佐科：努山达拉将迎来巨额外资

（雅加达综合讯）印度尼西亚新首都努山达拉管理局正副局长突然辞职，引起外界对迁都工程及新都发展的信心。总统佐科为此抛出定心丸，称新都将迎来巨额外国投资。

佐科星期二（6月4日）在努山达拉视察新都发展工程的进度时透露，这笔投资包括阿拉伯联合酋长国跨国房地产开发公司伊马尔房地产（Emaar Properties）的资金。

佐科说，他在与伊马尔房地产的领导层会面时提出希望对方投资新都建设，对方立即答应。佐科没有透露具体投资额，但强调“是很大的一笔”。双方预计今年7月在阿布扎比或迪拜签署相关的投资协议。

伊马尔房地产是阿联酋最大的房地产开发商之一，开发项目包括位于迪拜的世界最高建筑哈利法塔（Burj Khalifa）。

据印尼时代网报道，伊马尔房地产负责人是在对峇厘岛努沙杜瓦（Nusa Dua）、弗洛勒斯岛纳闽巴霍（Labuan Bajo）、龙目岛曼达里卡（Mandalika）和努山达拉展开一系列勘察后，向佐科表达投资意愿。

即将在今年10月卸下总统职务的佐科，至今为耗资330亿美元（约445亿新元）建设的新都投入大量政治资源。数家印尼企业已承诺投资，不过，新都仍缺乏外国投资。

印尼迁都计划已进入倒数时刻，但当局却在这个紧要关头宣布，努山达拉管理局原局长班邦和原副局长多尼本周已辞职，进一步动摇了外界对新都工程的信心。

对此，佐科说，班邦是基于个人理由辞职。他强调，此事不会导致外国投资者却步，8月17日在新都举行独立日庆典的筹备工作也正顺利进行。

为展现新都发展前景良好，佐科这两天在努山达拉马不停蹄地出席植物园、私立大学、私企商务中心等的奠基仪式，也为一座水坝主持启用。

他星期三（5日）视察了新总统府施工，并为一座银行大楼奠基。他在银行大楼的奠基仪式上打出“环境牌”来推销新都，指努山达拉的空气素质不仅比雅加达好，也比新加坡、墨尔本和巴黎好。

佐科还说，下个月新水坝开始往新都市内供水后，他就会迁往努山达拉办公。