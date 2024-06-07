印尼政府欲赠矿山 部分宗教组织兴味索然

（雅加达综合讯）印度尼西亚开放条例让宗教组织也能获得采矿特别许可，但这项新举措在多个主要宗教组织当中并不受落。它们以采矿可能危害环境为由，倾向于对优惠措施说不。

印尼第二大回教组织穆罕默迪亚（Muhammadiyah）日前说，采矿作业可能对公众和国家造成负面影响，该组织会仔细考虑政府的献议。

穆罕默迪亚秘书长阿都穆迪星期一（6月3日）在社交媒体贴文中指出，该组织必须“格外小心”。

“穆罕默迪亚不会仓促行事，会根据自己的能力作出判断，不让采矿作业给组织、人民和国家制造麻烦。”

阿都穆迪星期三（5日）告诉《雅加达邮报》，穆罕默迪亚没有就是否申请采矿许可作任何内部讨论。

穆罕默迪亚前主席丁山苏丁则认为，如今全球各地出现把气候变化和全球暖化归咎于化石能源的声音，穆罕默迪亚应该拒绝政府的献议。

其他宗教组织也对采矿特别许可持审慎态度，并指经营采矿作业不属于它们服务众生的使命范围。

印尼天主教主教会议代表星期四（6日）告诉《雅加达邮报》，教会向来倡导可持续发展，并强调经济增长不应以人类生命或环境可持续发展为代价，该组织对采矿许可的提议不感兴趣。

印尼基督教会联会代表则说，采矿行业夺走许多人命，教会向来积极协助采矿作业的受害者。教会若参与采矿作业，会使教会的身份变得复杂。

向宗教组织开放采矿特别许可的条例一周前签署至今，获得印尼最大宗教组织伊斯兰教士联合会（简称伊联）的积极回应。路透社报道，投资部长巴赫里尔星期五（7日）说，政府预计下周向伊联颁发东加里曼丹省一处煤矿的开采许可。这将为伊联带来收入。

坊间批评印尼政府允许宗教组织经营采矿作业的举措实为政治分肥，以及奖励个别宗教组织长时间以来的政治支持。巴赫里尔否认此举背后存在政治动机，并指政府会赋予其他宗教组织类似的资产，“这是国家给它们的馈赠”。