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印尼政府欲赠矿山 部分宗教组织兴味索然

更新 /
更新 / 2024年6月8日 1:36 PM
发布 /
发布 / 2024年6月7日 9:41 PM
印度尼西亚政府预计下周向全国最大宗教组织伊斯兰教士联合会颁发煤矿开采许可。图为印尼雅加达北区港口卸载煤炭的场景。（路透社）
印度尼西亚政府预计下周向全国最大宗教组织伊斯兰教士联合会颁发煤矿开采许可。图为印尼雅加达北区港口卸载煤炭的场景。（路透社）

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（雅加达综合讯）印度尼西亚开放条例让宗教组织也能获得采矿特别许可，但这项新举措在多个主要宗教组织当中并不受落。它们以采矿可能危害环境为由，倾向于对优惠措施说不。

印尼第二大回教组织穆罕默迪亚（Muhammadiyah）日前说，采矿作业可能对公众和国家造成负面影响，该组织会仔细考虑政府的献议。

穆罕默迪亚秘书长阿都穆迪星期一（6月3日）在社交媒体贴文中指出，该组织必须“格外小心”。

“穆罕默迪亚不会仓促行事，会根据自己的能力作出判断，不让采矿作业给组织、人民和国家制造麻烦。”

阿都穆迪星期三（5日）告诉《雅加达邮报》，穆罕默迪亚没有就是否申请采矿许可作任何内部讨论。

穆罕默迪亚前主席丁山苏丁则认为，如今全球各地出现把气候变化和全球暖化归咎于化石能源的声音，穆罕默迪亚应该拒绝政府的献议。

其他宗教组织也对采矿特别许可持审慎态度，并指经营采矿作业不属于它们服务众生的使命范围。

印尼天主教主教会议代表星期四（6日）告诉《雅加达邮报》，教会向来倡导可持续发展，并强调经济增长不应以人类生命或环境可持续发展为代价，该组织对采矿许可的提议不感兴趣。

印尼基督教会联会代表则说，采矿行业夺走许多人命，教会向来积极协助采矿作业的受害者。教会若参与采矿作业，会使教会的身份变得复杂。

向宗教组织开放采矿特别许可的条例一周前签署至今，获得印尼最大宗教组织伊斯兰教士联合会（简称伊联）的积极回应。路透社报道，投资部长巴赫里尔星期五（7日）说，政府预计下周向伊联颁发东加里曼丹省一处煤矿的开采许可。这将为伊联带来收入。

坊间批评印尼政府允许宗教组织经营采矿作业的举措实为政治分肥，以及奖励个别宗教组织长时间以来的政治支持。巴赫里尔否认此举背后存在政治动机，并指政府会赋予其他宗教组织类似的资产，“这是国家给它们的馈赠”。

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