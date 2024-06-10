俄罗斯批准在缅甸建设低功率核电站

（缅甸综合讯）俄罗斯政府已批准国家原子能公司在缅甸合作建设低功率核电站。

缅甸网媒“伊洛瓦底”日前引述英国《国际核工程》期刊的消息报道，俄罗斯政府批准的协议草案由俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）提交，并获得俄罗斯外交部及其他相关部门的同意。

根据协议草案，Rosatom将以俄式压水反应堆为基础，在缅甸建造装机容量至少110兆瓦的低功率核反应堆。

俄罗斯官方媒体上星期五（6月7日）引述俄罗斯经济发展部的声明报道，俄罗斯和缅甸军政府已完成关于核电站协议的审批程序。

协议草案也列出双方的合作领域，包括工程研究、环境影响评估、低功率核反应堆的设计和建造、设备和材料供应、安装和调试、燃料供应和培训等。

另外，在开展工作、交付货物和提供服务方面，将采用俄罗斯现行的规范和规则。

不过，协议签署前，双方还将进行一系列谈判，俄方将由Rosatom负责，俄罗斯外交部参与其中。

去年2月，缅甸军政府在Rosatom的帮助下，在仰光成立了首个核技术信息中心，双方也签署核能合作协议，达成实质的核电项目建设协议和相关框架。

军政府首脑敏昂莱在签字仪式上说： “这项协议旨在就小型核电站和核技术在多个领域的应用展开合作。”

缅甸军政府说，核技术只供农业、卫生、电力和能源领域，以及社会经济发展方面的和平使用。