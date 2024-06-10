印尼公共住房储蓄征收雇员月入3％ 民众忧造成负担

（雅加达综合讯）印度尼西亚政府将强制包括外国人在内的雇员支出部分月薪，拨入公共住房储蓄计划。消息引起部分民众反弹，指这将造成额外负担。外籍雇员则希望当局能更仔细说明管理条例。

根据今年5月17日颁布的政令，印尼政府对2020年制定的公共住房储蓄计划（简称Tapera）作出修订，强制所有达到最低工资的雇员加入计划，包括在印尼工作至少六个月的外籍人士。

此前，当局只强制公务员加入计划。

当局规定，公共住房储蓄计划每月向参与者征收他们月入的3％。其中，雇员承担2.5％，雇主则承担0.5％。当局日后再制定自由业者的缴交率。

政府预计在2027年实施Tapera。计划的用意是为月入少于800万印尼盾（约659新元）的低薪工人提供30年至35年不等的房贷，用于购买房价介于1亿6600万至2亿4000万印尼盾的住房。房贷固定利率为5％。

印尼雇员已经必须缴交所得税、保健储蓄、就业储蓄等税务，对于须再为Tapera拨出部分月入的做法产生抵触。他们认为这将削弱购买力，一些人更担心可能引发贪腐。

受访的外籍雇员则告诉《雅加达邮报》，他们不介意被征收公共住房储蓄计划款项，因为这不会对他们的财务造成很大影响。不过他们希望计划的具体运作细节能进一步明晰，例如参与者能不能获得入息。

根据印尼法律，外国人不能在当地拥有房产。Tapera局长贺卢5月31日被问到当局为什么强制外国人参与计划时说：“他们在这里工作，赚的是这里的收入，（如果不参与缴款）会不公平。”

贺卢也说，外国人离开印尼前可以通知当局，并申请领出住房储蓄。

人民代表会议财政委员会委员亨德拉万星期五（6月7日）说，多数党派同意计划应延迟推行，并检讨计划是否可行。他也说，既然是储蓄计划，就应让民众选择是否加入，而不是强制参与。

印尼人力部5月31日坦承，民众还未充分获得这项计划的信息，当局会改良宣导，并相信民众日后对政策的接受度会提高。