赴中东出席加沙局势会议 普拉博沃展现活跃外交

印度尼西亚候任总统普拉博沃到中东参加讨论加沙局势的人道主义高级别会议，继续他的旋风式出访行程，还没正式掌政已向外界充分展现他的积极外交作风。

普拉博沃星期一（6月10日）抵达约旦首都安曼，出席由约旦、埃及和联合国召开的紧急会议。会议要针对加沙地带的人道主义危机，在国家元首和救援组织领导的层级勾勒出可能采取的措施，并协调国际社会努力的应对方案。

普拉博沃是印尼现任国防部长，他此行是代表总统佐科与会。印尼媒体报道，普拉博沃临行前重申印尼对巴勒斯坦的支持，称印尼“对巴勒斯坦人民的独立，两国方案以及所有促成永久停火的努力表示坚定支持”。

预料，普拉博沃将同联合国秘书长古特雷斯和其他国家领导商讨如何落实印尼对加沙局势提出的计划。本月1日，普拉博沃在新加坡出席香格里拉对话并发表特别演讲时宣布，印尼已准备好向加沙地带派遣维和部队为各方提供保护，并监督任何停火协议。印尼也准备好可撤离和治疗多达1000名受伤的巴勒斯坦难民。

此次会议举行地点约旦对于普拉博沃也有着特殊的意义。他在1998年被革除军职后，曾在那里自我流放至2001年。他与约旦国王阿卜杜拉二世交情甚笃，两人曾一同在美国班宁堡（Fort Benning）接受军训。这一次，他们星期一在安曼会晤。

积极外交与佐科形成对比

普拉博沃将在10月才正式就任总统，距今还有四个月，可是总统选举结果在3月底宣布后，他已经开始频繁出访。在不到三个月的时间里，他已访问了中国、日本、马来西亚、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和新加坡等地。他对外交积极的姿态，与较专注于国内事务的佐科截然不同。

印尼前外交部长马蒂星期一在拉惹勒南国际研究院举办的公开讲座上，被问到普拉博沃的外交走向时说，这位候任总统在外交政策以及在国际舞台建立联系方面会更自在，预料在他任内，印尼会更积极参与区域及区域以外的事务。

马蒂过后接受《联合早报》访问时说：“印尼下一任总统对于参与国际事务相当自信，预计印尼会对国际事务相当投入。”

不过，他呼应普拉博沃本月初在香格里拉对话上的论述，即印尼向来遵循独立和不结盟的外交政策。

尽管普拉博沃不止一次阐述他的外交理念，但外界至今对于他会有什么具体做法仍是雾里看花。《雅加达邮报》星期一在社论中便向普拉博沃发出呼吁，希望他进一步阐明想法。

社论写道：“普拉博沃自然必须避免制造国家由两个‘政府’治理的印象，因为这可能对即将卸任的‘跛脚’内阁造成不必要的误会，甚至矛盾。”

这篇社论也提醒，普拉博沃必须对驻印尼的外国使节更实质地阐明他对新都努山达拉的立场。