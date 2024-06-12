印尼批准进口比亚迪电动车

（雅加达讯）在延误了数个月之后，中国电动车巨头比亚迪获印度尼西亚政府的进口批准，印尼道路上不久后就会出现比亚迪电动车。

《雅加达邮报》报道，印尼投资部长巴赫里尔星期二（6月11日）说，政府已签署进口推荐信，信中列明比亚迪（BYD）能进口的整装车数目。

不过，巴赫里尔没有提到具体数目，只说这取决于比亚迪对印尼的投资承诺。在进口前，比亚迪须呈报它在印尼的投资额、工厂的生产能力，以及投资时间表。

巴赫里尔说：“我们会根据投资的实现进度做出进口推荐。如果没记错，我们建议的是总生产能力的10％或20％。”

比亚迪今年1月宣布，有意在印尼售卖三款电动车，分别是标价2万6000美元（下同，约3万5000新元）的比亚迪海豚、3万1500美元的比亚迪Atto 3，以及3万8500美元的比亚迪海豹。

虽然公司自2月起接受预购，但迄今还没在印尼进口任何车辆。比亚迪今年4月说，会在6月交付车辆。

比亚迪此前也宣布在印尼西爪哇省苏邦建造占地108公顷的工厂，包括生产车间、研发中心和培训设施。工厂预计分阶段落成，并在2026年1月投入运作，届时每年可生产15万辆车。

其他电动车商，如越南的VinFast和法国的雪铁龙（Citroen）也有意进口车辆到印尼市场。它们希望善用印尼政府的优惠措施，通过在当地设厂的投资承诺换取免收整装车的进口税和奢侈品销售税。