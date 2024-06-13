儿子接管柬埔寨军政 洪森造就家族王朝 | 世界大解说

“我带头为人民奋斗，带头维护国家和平、追求改革。希望我儿子能跟上所有这些成就……”

2023年8月22日，柬埔寨前首相洪森在长子洪马内被任命为新首相后，出席新闻发布会。他泪洒当场，用这样的场景为自己近40年的首相生涯画上句号。

2023年8月22日，柬埔寨国会推选洪森儿子洪马内出任首相，洪森在之后的新闻发布会发表讲话时泪洒当场。（路透社）

六个月后，柬埔寨国会应新首相洪马内要求，晋升他最小的弟弟——公务员事务部长洪马尼出任新内阁的第11位副首相。

此外，洪森的次子洪马尼特活跃于军界，担任柬埔寨国防部军事情报部门负责人和皇家陆军副司令。

洪森的两个女儿则在商界耕耘，名下企业遍布国内媒体、能源与零售等诸多领域。

洪森膝下子女分别在柬埔寨政商军界身居要职。

除了自己的子女，洪森家族的女婿、儿媳，乃至堂表子侄，也都分别把持国家的关键位置，并且通过和柬埔寨其他政商军界大家族联姻，打造出一张紧密且复杂的关系网络。

贫苦出身的洪森如何一步步爬上柬埔寨的权力顶峰？“奇迹王国”柬埔寨在他治下又有什么发展？点击视频，看本期《世界大解说》为你揭秘屹立不倒的洪森政治王朝。

视频内容

00:00 儿子接管柬埔寨军政 洪森造就家族王朝

儿子接管柬埔寨军政 洪森造就家族王朝 01:12 长子任首相 洪森：我的牺牲最大

长子任首相 洪森：我的牺牲最大 02:04 历经战火政斗 农家子掌控柬埔寨政权

历经战火政斗 农家子掌控柬埔寨政权 06:01 二代全面接班 巩固家族权势

二代全面接班 巩固家族权势 08:35 洪森胜选秘诀：打击政敌还是经济发展？

洪森胜选秘诀：打击政敌还是经济发展？ 10:26 高速发展生漏洞 柬国执法之路何去何从？

高速发展生漏洞 柬国执法之路何去何从？ 12:00 洪森的政治使命：确保权力和平过渡

走过内战硝烟 问鼎权力巅峰

1952年，洪森在柬埔寨中南部的小村落出生，后来只身前往首都金边，寄身一间寺庙学校。

彼时柬埔寨国内政治势力矛盾尖锐，加之邻国越南的战火加剧，局势无比动荡。

1970年，柬国元首西哈诺出访期间遭遇政变，只好流亡海外，号召支持者起来抵抗。洪森响应号召决定从军，加入当地共产主义武装红色高棉。

此后，洪森跟随红色高棉赢得内战，却也担心遭到政治斗争迫害，丢下家人逃往越南，加入红色高棉叛离者组成的武装。

1978年底，越柬爆发军事冲突，越南军队入侵并控制了柬埔寨大部分领土，也扶持新政权上台。洪森得以重返柬埔寨，先是出任新政府副主席兼外交部长，后来在1985年晋升政府领袖，成为当时世界上最年轻的国家领导人。

打击反对阵营 维系手中权力

1993年，柬埔寨各方势力谈判妥协，在联合国监督下举行了内战后的首次全国大选。

洪森所属政党的得票率仅排第二，无法全面掌控柬埔寨政坛。他巧用手段，组建联合政府，共同治理柬埔寨，并推举政治老人西哈诺重祚出任国家元首。

1993年5月22日，柬埔寨内战后的首届全国大选前夕，西哈诺（左）抵达金边，受到时任政府领导人洪森迎接。（路透社）

可是，联合政府磨合不佳，洪森亦同政敌积怨日久，终于在四年后发动军事政变，驱逐政敌势力。

到了1998年举行的第二届大选，洪森的柬埔寨人民党取得大胜，得以单独组建政府，正式开启一党独大的洪森时代。

在此之后，哪怕柬埔寨出现较有影响力的反洪森势力，他都能利用分化、拉拢或封禁等手段，打击并瓦解反对派和异见人士。

2023年柬埔寨大选前夕，该国唯一反对派烛光党被选委会取消参选资格。图为当年2月11日，烛光党党员在暹粒出席党代表大会。（柬埔寨记者联盟）

长期观察东南亚政局的联合国亚太经济社会理事会顾问黄一展告诉《世界大解说》，洪森曾下令取消柬埔寨救国党、柬埔寨烛光党的选举资格，“这些分别都是在2018年、2023年跟他竞选的最大敌对势力”。

受访的柬埔寨事务专家、洪森传记作者斯特兰吉奥（Sebastian Strangio）也认为，洪森的柬埔寨人民党“非常擅长使用胡萝卜加大棒的方法，来拉拢任何反对派人士，以至于愿意公开反对现政权的人越来越少”。

经济发展吸引民心 灰色产业屡禁不止

不过，另有分析指出，除了一味打压反对声音，洪森掌权后给柬埔寨社会带来的经济发展，也是他获得民众支持和委托，并能延续自己政治力量的重要因素。

柬埔寨吴哥社会创新园主席瓦那里斯（Vannarith Chheang）以2023年柬埔寨全国大选为例，说道：“主要反对党被取消选举资格，可能会局部影响投票结果，但大选的决定性因素还是经济发展。”

可是，观察者也提到，由于裙带关系等因素，柬埔寨在经济发展的过程中同样出现许多问题。最为显著的就是近些年从海外涌入的犯罪分子，以柬埔寨为基地进行非法线上博彩与网络诈骗等犯罪活动，严重影响了柬埔寨的国家形象。

柬埔寨西哈努克港（简称西港）一度沦为臭名昭著的“网络诈骗中心”。图为西港市中心最著名的地标双狮广场。（邝启聪摄）

如今，洪森交棒给长子，其他政府部门的领导职位也由柬埔寨人民党高层的“二代”接替。面对柬埔寨国家发展上的重重挑战，这个年轻的领导班子会如何处理，将持续吸引柬埔寨内外的关注。