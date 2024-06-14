普拉博沃为兑现竞选承诺 料分五年上调印尼债务比率至50％

（雅加达彭博电）印度尼西亚候任总统普拉博沃计划在任内把债务占国内生产总值的比率逐步提高至50％，以取得资金来兑现他的竞选承诺。这会是印尼20年来最高的债务比率。

多名消息人士透露，普拉博沃计划在五年任期里，每年把债务占国内生产总值的比率上调两个百分点。这将把这个比率从今年的约39％，逐步提高到2029年、也就是普拉博沃五年任期结束时的将近50％，创下自2004年以来的最高债务比率。

这些消息人士说，比起一次性大手笔举债，逐步上调可让普拉博沃的经济事务团队有足够的空间因应任何不利因素作出调整。

印尼向来采取较保守的财政政策以维护投资者的信心，因此调高债务比率是个重大调整。1997年亚洲金融危机后，除了冠病疫情期间，印尼政府一直把财政赤字严格控制在国内生产总值的3％，债务占国内生产总值比率则限制在60％，印尼的投资评级因此得以改善。

消息人士指出，债务比率如果高于60％会引发市场恐慌，50％被视为最佳水平，可以让投资者对印尼保持财政审慎感到放心。不过他们也说，上述提案目前还在商议，仍有可能改变。

普拉博沃在竞选期间承诺推出一系列福利计划，包括为孩童提供免费午餐。这些计划预计需要资金多达460万亿印尼盾（约379亿新元），这甚至已超出印尼2023年的全年财政赤字。

普拉博沃正在探讨如何在保持财政审慎的同时，在符合现任政府财政目标的情况下将他的计划融入2025年财政预算案。印尼经济过渡团队成员托马斯（Thomas Djiwandono）上个月接受彭博社访问时说，印尼是全球债务比率最低的国家之一，政府在财政支出方面可以有“更大胆”的作为。

不过，上调债务比率并非没有代价。经济分析师指出，高利率环境会加重借贷成本，而且印尼盾近期刚跌至四年新低，币值波动也可能导致计价不可靠。

此外，印尼在现任总统佐科执政期间已大幅举债。佐科在第一任期内为了推动基础设施的建设，已经把债务比率上调五个百分点；第二任期内为了应付冠病疫情，再把债务比率上调五个百分点。这些调整造成连锁效应，印尼政府今年须偿还的利息便多达500万亿印尼盾，占了财政预算的15％。

彭博经济研究（Bloomberg Economics）高级经济师亨德森说，支出的目的和质量是保证市场信心的关键，如果钱花得明智，例如用来弥补关键基础设施的不足和提高人力资本，那提高债务比率是有意义的。

“缓慢提高债务比率比突然大幅提高债务比率要好，因为你不想吓到投资者或评级机构。此外，你也会希望确保资金用在刀刃上，将合同交给最合适的供应商，而不是落入某个人的个人银行账户。”