印尼与中国四车商达成协议 打造电动车生产中心

（雅加达综合讯）印度尼西亚与合众汽车哪吒、五菱、奇瑞和小康股份四家中国汽车制造商达成协议，将印尼打造成出口电动车的生产中心。

印尼工业部长阿古斯星期三至星期四（6月12日至13日）出访中国北京，期间与中国工业和信息化部部长金壮龙会面，并与上述四家公司达成协议。据印尼媒体报道，阿古斯星期五（14日）说，这四家车商同意把印尼打造成向54个国家出口右舵电动车的生产基地。

阿古斯透露，哪吒的目标是每年售出1万辆车，并且到了2025年把在印尼国内生产的部件比率提高至60％。

印尼政府则鼓励五菱探讨扩大电动车产品的出口市场，这将“有助巩固印尼在亚细安和全球作为电动车生产基地的地位”。

奇瑞计划在印尼研发插电式混合动力车，并且承诺到了2030年，生产10万辆电动车。

小康则预计研发电动车和引进新的电动车款。公司的产量多达5万辆车。

早前已有两家中国电动汽车巨头承诺在印尼建厂。广汽埃安将设立一座初期年产能为10万辆的工厂，比亚迪则计划投资13亿美元（约17亿6000万新元）建设一座年产能为15万辆的生产线。

印尼政府早前定下目标，到了2030年，生产约60万辆电动车。

阿古斯也与中方讨论了在石化产业的合作，并邀请中国企业到印尼扩展业务，把握这个领域的投资机遇。他说，印尼目前的石化工业年产量超过1400万吨，但仍无法满足国内需求。