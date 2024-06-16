普拉博沃团队否认有意调高债务比率

（雅加达路透电）印度尼西亚候任总统普拉博沃有意提高债务占国内生产总值比率的消息传出后，冲击印尼货币和债券市场。他的团队出面否认普拉博沃有这样的打算。

领导普拉博沃经济团队与现任政府磋商的托马斯（Thomas Djiwandono）告诉路透社，普拉博沃没有就债务比率制定任何目标，并且会遵守财政衡量指标的合法限制。

彭博社星期五（6月14日）引述消息人士说，普拉博沃计划在五年任期里，每年把债务占国内生产总值（GDP）的比率上调两个百分点，即从目前的39％提高至将近50％。

受市场对印尼财政情况担忧影响，印尼盾同日贬值0.9％，债券收益率也上涨。

不过，路透社星期六（15日）报道，托马斯说：“我们完全没在谈债务占GDP的比率。这不是正式的计划。”

托马斯指出，普拉博沃和团队反复强调财政审慎，因为这符合遵守财政赤字上限的原则。“任何关于债务比率可能超出赤字上限的议论都是杂音。”

他也说，印尼2025年的财政赤字将维持在GDP的3％以内。普拉博沃团队与现任财政部长慕燕妮的磋商聚焦在提高政府收入、检讨支出，以及在公共财政的法定限制范围内，开拓为孩童提供免费午餐等计划所须的预算空间。

普拉博沃将在今年10月走马上任，投资者和评级机构在过渡时期密切留意他的财政政策动向。他们担心，普拉博沃在竞选期间承诺推出的一系列措施会造成庞大的开销，破坏印尼维持的财政审慎方针。