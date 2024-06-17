普京访越南或谈军事合作 学者：美国料不会制裁越南

俄罗斯总统普京本周将访问越南河内，越南又没派人出席乌克兰和平峰会，引发美国的不满和谴责。不过，受访学者不认为美国会因此惩罚越南。

克里姆林宫星期一（6月17日）说，普京将在访问朝鲜后，星期三（19日）赴越南访问两天。越南官员说，普京在河内期间，将会见越南国家主席苏林和其他领导人。

两名要求匿名的官员告诉路透社，俄越两国预计将宣布贸易、投资、技术和教育等领域的协议，不过，两国领导人的讨论可能会集中在更敏感的问题上。其中一名官员说，谈判内容包括武器、能源和支付方式。

俄越关系可以追溯到苏联时期，两国一直保持良好关系。越南依赖俄罗斯提供武器，包括飞机和基洛级柴油动力潜艇。越苏油气联营公司（Vietsovpetro）经营的白虎油田是东南亚最大的油田之一，已运营约40年。

澳大利亚新南威尔士大学政治学名誉教授、越南问题专家塞耶说：“双方主要讨论的问题涉及加强经济和商业联系，包括武器销售。”

他说，普京和越南领导人可能会同意通过银行系统，开展卢布—越南盾货币交易，以便支付商品和服务费用。

普京访越前，河内没有派官员出席上周末在瑞士举行的乌克兰和平峰会，而是派副外长参加在俄罗斯举行的金砖国家会议。

美国对普京访越表达强烈不满。河内美国大使馆的一名发言人告诉路透社：“任何国家都不应该给普京一个平台来宣传他的侵略战争，或者让他将暴行正常化。”

“如果他能够自由旅行，可能会使俄罗斯公然违反国际法的行为正常化。”

位于海牙的国际刑事法院去年3月对普京发出逮捕令，指控他在乌克兰犯下战争罪。越南不是国际刑事法院的成员，所以可不理会逮捕令。

越南的另一个重要经济伙伴——欧盟，没有对普京访越发表评论。不过，欧盟上个月对河内决定推迟与欧盟俄罗斯制裁特使会晤表达不满，欧盟官员认为越南推迟会晤，与普京访问的准备工作有关。

越南对美战略重要 华盛顿不会制裁河内

去年，美国总统拜登和中国国家主席习近平也到访越南。拜登访越后，美越将双边关系提升至全面战略伙伴关系。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员斯托里（Ian Storey）接受《联合早报》采访时说，从河内的角度来看，普京的越南之行旨在“表明越南奉行不偏袒任何大国的平衡外交政策”。

“美国人清楚越南与俄罗斯有长期稳定的外交关系。由于普京来访是在拜登访越九个月后，美国人不会那么不安。不过，如果俄越两国在普京来访期间，签署重大武器协议，美国可能会做出负面反应。”

谈及美国的反应，斯托里认为，由于越南对美国在印太地区的战略重要性，以及越南仍然依赖俄罗斯来维持武装力量，华盛顿将不会对越南实施惩罚性制裁。