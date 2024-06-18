紧跟泰国步伐 马国宣布申请加入金砖国家

（吉隆坡综合讯）在中国总理李强抵达马来西亚展开访问前，马国政府表明很快将启动申请加入金砖国家的程序。

马国首相安华星期二（6月18日）在槟城大山脚出席哈芝节庆典后告诉媒体，马国已向巴西总统卢拉表明有意加入金砖国家，并将根据程序提出申请。

安华说，外交部两个月前已开始研究如何申请加入金砖国家。“我也向巴西总统（卢拉）表达（入会）意愿。”

安华上星期四（6月13日）在首相署接受中国媒体观察者网董事长李世默专访时说，马国很快将启动加入金砖国家的正式程序。这是安华首次宣布马国将加入金砖国家。

金砖国家最早是巴西、俄罗斯、印度和中国于2009年成立的合作机制，南非于2011年4月加入，埃及、伊朗、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和埃塞俄比亚在今年1月1日加入。这10个成员国都是较具代表性的新兴市场和发展中国家。

泰国上周二已提交申请书

紧邻马国的泰国与印度尼西亚也有意加入这个中国深具影响力的新兴国际组织。泰国已提出正式申请。泰国外长玛里上星期二（11日）在俄罗斯下诺夫哥罗德参加“金砖国家同发展中国家外长对话会”时，正式提交加入金砖国家的申请书。

印尼原本被传去年申请加入，但总统佐科后来说，印尼过些时候才决定是否入会。印尼外长蕾特诺今年1月4日说，印尼还在研究入会的好处，也不急于决定是否入会。

中国总理李强星期二结束对澳大利亚的访问后，当晚飞抵吉隆坡。马国外交部发声明说，李强将会见马国首相安华和国家元首苏丹依布拉欣，并为中国企业兴建的东海岸铁路项目主持一项动土仪式。

马国与中国也将在李强访马期间签署合作协议。马国投资、贸易及工业部长东姑扎夫鲁星期二在雪兰莪沙亚南出席中国车企奇瑞装配厂的启动仪式时透露，马中两国将签署《马中经贸合作五年规划》，并签署两份与数码经济和绿色发展相关的政府间谅解备忘录。

2009年以来，中国一直是马国最大的贸易伙伴。根据马国外交部声明，马中去年的双边贸易总额达989亿美元（约1340亿新元）。