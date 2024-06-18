东南亚第一亚洲第三 泰国同性婚姻合法化

（曼谷综合电）泰国国会上议院通过了“婚姻平等法案”，成为东南亚第一个同性婚姻合法化的国家。

泰国上议院周二（6月18日）以130票支持、四票反对和18票弃权，三读通过了“婚姻平等法案”。这项允许并承认同性婚姻的法案今年3月已在下议院三读通过。接下来法案将提呈泰王批准，获批后还须在皇家公报上公布120天后才能生效。

这项新法将婚姻法中有关男女的名词改为无性别指向的词语，例如“男人”和“女人”改为“个人”，“丈夫”和“妻子”改为“配偶”，并让同性婚姻伴侣享有与异性婚姻伴侣同等的权利，包括税务优惠、继承伴侣遗产、领养孩子等。同性伴侣的合法结婚年龄与异性婚姻相同，最低为18岁。

泰国素来以对LGBTQ（同性恋者、双性恋者、跨性别者、酷儿）群体宽容闻名。泰国自2015年以来立法保护LGBTQ群体免受各种歧视，但争取实现同性婚姻合法化的努力却屡屡受挫。

负责审查“婚姻平等法案”的国会委员会成员、LGBTQ社运人士普莱法在上议院表决过后对上议员说：“我们为参与这个历史时刻的每个人感到非常骄傲。你们带来了一个巨大改变。今天，爱战胜了偏见。”

同性婚姻合法化支持者如今希望，最快能在今年10月看到第一对合法结婚的同性伴侣。同性恋者凯文受访说：“我的伴侣有个儿子，我希望有合法权利正式领养他……这个法案将允许我这么做。”

泰国除了开创东南亚第一，也是继台湾和尼泊尔之后，亚洲第三个保障平等婚姻权利的地区。支持“婚姻平等法案”人士称，这个法案的通过也将提升泰国作为LGBTQ友好旅游目的地的声誉。

泰国首相社德他支持LGBTQ和“婚姻平等法案”，他周二向民众开放官邸，庆祝这个法案获得通过。社德他政府也誓言要推动更前卫的法律，包括立法承认性别认同以及娼妓合法化。泰国卫生部则提议将商业代孕合法化，好让LGBTQ夫妇可以领养孩子。

法新社报道指出，泰国LGBTQ人士无须遮遮掩掩，但这个群体部分受访者称，在日常生活中仍受到歧视。另有LGBTQ社运人士批评新法并未承认跨性别者和非二元性别者，他们仍无法更改在身份证上的性别。