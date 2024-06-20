俄越深化全面战略伙伴关系

（河内综合电）俄罗斯总统普京访问越南期间，两国同意深化全面战略伙伴关系。普京希望在能源和安全领域与越南开展合作，越南也希望与俄罗斯加强防务合作。

普京星期四（6月20日）抵达河内，对越南进行国事访问。越南国家主席苏林在主席府以最高规格的国家礼仪欢迎普京到访。两人过后举行了会谈。

苏林在随后召开的联合记者会上被问及会谈的成果时说，双方通过了关于深化两国全面战略伙伴关系的联合声明。

苏林和普京也见证两国代表签署和交换了11项协议和备忘录，涵盖石油和天然气、核科学和教育等领域。

普京在记者会上说，加强战略关系是他此行的优先事项之一。两国讨论了“基于不诉诸武力和和平解决分歧的原则，在亚太地区建立一个合乎需要和可靠的安全架构”。

普京重视与亚细安对话

普京也说，俄罗斯高度重视与亚细安的对话，而越南是这个区域组织的主要成员，在其中发挥了积极作用。

在能源方面，普京说，俄越将提高能源和天然气领域项目的合作效率，为两国企业的工作创造有利条件。

据俄新社报道，普京过后与越南总理范明正会晤时说，俄罗斯准备向越南长期供应液化天然气。普京也邀请越南共产党中央总书记阮富仲等越南高官访问俄罗斯。

越南是普京这次亚洲之行的第二站。他周三（19日）访问平壤期间，与朝鲜领袖金正恩袖签署了共同防御协定，金正恩也表明全力支持俄罗斯在乌克兰的战争。

越南表示愿加强防务合作 但未明确支持俄乌战争

普京在河内并未得到如此明确的公开支持声明，但苏林表明，希望与俄罗斯加强防务合作。

苏林在联合记者会上说：“双方希望推动防务安全合作，以及如何在国际法基础上应对非传统安全挑战，以促进地区和世界的和平与安全。”

两国在联合声明中说，两国防务安全合作不针对任何第三国，有利于地区和平、稳定与可持续发展。

俄罗斯一直是越南的主要武器供应国，1995年至2023年期间，俄罗斯武器占越南武器进口量的八成以上，但近年来随着与俄乌战争相关的国际制裁加剧，越南的订单减少了。

美欧批评越南接待普京

越南接待普京到访遭到主要伙伴美国和欧盟的批评。美国驻河内大使馆本周早些时候发声明说，任何国家都不应该为普京提供推动俄乌战争的平台。

欧盟驻越南代表团发言人说，河内有权制定自己的外交政策，但俄乌战争证明莫斯科不尊重国际法。

华盛顿战略与国际研究中心东南亚项目高级研究员希伯特（Murray Hiebert）说，尽管美国及其盟国对普京这次访问越南表达了担忧之情，但河内可能正确地评估了这次访问不会使它遭受重大后果。原因之一是华盛顿高度依赖与越南的良好关系，来抗衡与中国在本地区的竞争。