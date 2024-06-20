俄越深化全面战略伙伴关系

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更新 / 2024年6月21日 12:06 AM
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发布 / 2024年6月20日 11:01 PM
越南国家主席苏林（左）星期四在主席府以最高规格的国家礼仪欢迎俄罗斯总统普京到访越南。（法新社）
越南国家主席苏林（左）星期四在主席府以最高规格的国家礼仪欢迎俄罗斯总统普京到访越南。（法新社）

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（河内综合电）俄罗斯总统普京访问越南期间，两国同意深化全面战略伙伴关系。普京希望在能源和安全领域与越南开展合作，越南也希望与俄罗斯加强防务合作。

普京星期四（6月20日）抵达河内，对越南进行国事访问。越南国家主席苏林在主席府以最高规格的国家礼仪欢迎普京到访。两人过后举行了会谈。

苏林在随后召开的联合记者会上被问及会谈的成果时说，双方通过了关于深化两国全面战略伙伴关系的联合声明。

苏林和普京也见证两国代表签署和交换了11项协议和备忘录，涵盖石油和天然气、核科学和教育等领域。

普京在记者会上说，加强战略关系是他此行的优先事项之一。两国讨论了“基于不诉诸武力和和平解决分歧的原则，在亚太地区建立一个合乎需要和可靠的安全架构”。

普京重视与亚细安对话

普京也说，俄罗斯高度重视与亚细安的对话，而越南是这个区域组织的主要成员，在其中发挥了积极作用。

在能源方面，普京说，俄越将提高能源和天然气领域项目的合作效率，为两国企业的工作创造有利条件。

据俄新社报道，普京过后与越南总理范明正会晤时说，俄罗斯准备向越南长期供应液化天然气。普京也邀请越南共产党中央总书记阮富仲等越南高官访问俄罗斯。

越南是普京这次亚洲之行的第二站。他周三（19日）访问平壤期间，与朝鲜领袖金正恩袖签署了共同防御协定，金正恩也表明全力支持俄罗斯在乌克兰的战争。

越南表示愿加强防务合作 但未明确支持俄乌战争

普京在河内并未得到如此明确的公开支持声明，但苏林表明，希望与俄罗斯加强防务合作。

苏林在联合记者会上说：“双方希望推动防务安全合作，以及如何在国际法基础上应对非传统安全挑战，以促进地区和世界的和平与安全。”

两国在联合声明中说，两国防务安全合作不针对任何第三国，有利于地区和平、稳定与可持续发展。

俄罗斯一直是越南的主要武器供应国，1995年至2023年期间，俄罗斯武器占越南武器进口量的八成以上，但近年来随着与俄乌战争相关的国际制裁加剧，越南的订单减少了。

美欧批评越南接待普京

越南接待普京到访遭到主要伙伴美国和欧盟的批评。美国驻河内大使馆本周早些时候发声明说，任何国家都不应该为普京提供推动俄乌战争的平台。

欧盟驻越南代表团发言人说，河内有权制定自己的外交政策，但俄乌战争证明莫斯科不尊重国际法。

华盛顿战略与国际研究中心东南亚项目高级研究员希伯特（Murray Hiebert）说，尽管美国及其盟国对普京这次访问越南表达了担忧之情，但河内可能正确地评估了这次访问不会使它遭受重大后果。原因之一是华盛顿高度依赖与越南的良好关系，来抗衡与中国在本地区的竞争。

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